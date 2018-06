¿Jenni Rivera y Beto Cuevas fueron más que amigos?

Chiquis Rivera rompe el silencio

Beto Cuevas, líder del legendario grupo de rock La Ley, fue un gran amigo de Jenni Rivera, de hecho llegó hasta a ser su confidente y consejero íntimo, pero ¿hubo algo más?

En semanas recientes se ha especulado sobre un posible romance entre quienes fueran coaches de La Voz en Televisa. Y es que la complicidad del chileno y la “Diva de la Banda” llegó al grado en que Cuevas abogó por Chiquis Rivera cuando se distanció de su mamá por una supuesta infidelidad con su entonces esposo, Esteban Loaiza.

Fue precisamente Chiquis quien aclaró si Beto y Jenni fueron más que amigos.

“Sé que eran amigos, por La Voz. De hecho me defendió y estoy muy agradecida por eso… le dijo sabes qué, habla con tu hija, no me importa lo que pasó o no pasó”, dijo la empresaria y cantante de 32 años a Ventaneando.

¿Es verdad que el chileno @iambetocuevas y la Diva de la Banda tuvieron un romance? #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/rG2VvjzEmn — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) June 12, 2018

El mismo Beto Cuevas aceptó que intervino en el problema familiar de los Rivera, motivado porque él es padre. “Ningún padre o madre debe estar enemistado con su hijo, por eso hablé con ella y me siento orgulloso de que me haya escuchado”.

Sobre hasta dónde llegó su relación, Cuevas fue escueto y no quiso profundizar en los cuestionamientos de la prensa mexicana, la que sí fijó su postura fue Chiquis.

“No creo que hubo algo amoroso, ¿él que dijo?, no creo”, dijo entre risas.

¿Qué @iambetocuevas aconsejó a Jenni Rivera que se reconciliara con su hija @Chiquis626 ? Entérate a las 4. pic.twitter.com/X1k4iX1X3T — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) June 12, 2018

Beto Cuevas de 50 años estuvo casado con Estela Mora de 2002 a 2007, mientras que Jenni Rivera se separó de Loaiza en 2012, tras los rumores de un triángulo amoroso con Chiquis.