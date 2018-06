Niños de bajos ingresos reciben atención dental en Boyle Heights

La unidad móvil ofrecerá sus servicios hasta el 17 de agosto

Para Julio Gerónimo, llegar a las 6:00 a.m. para la cita que tenía planificada con el dentista este miércoles no fue ningún sacrificio pues dicha revisión le ahorró cientos de dólares tras la atención dental que recibieron sus tres hijos.

“Llegamos desde temprano desde South Gate… [Los doctores] les van a hacer limpieza y arreglar las caries”, dijo este hombre, quien fue uno de decenas de padres de familia que llegaron a la Unidad Dental Móvil de QueensCare en Boyle Heights.

Por segundo año consecutivo este lugar ofrece desde ayer y hasta el 17 de agosto revisiones dentales gratuitas a niños de bajos ingresos, cuyas edades van desde 1 hasta 18 años, que acudan acompañados de un adulto.

Gerónimo señaló que ésta es una magnifica oportunidad para brindarles un cuidado dental a sus hijos de 12, 9 y 6 años, sobre todo ahora que están de vacaciones.

“Si no les tratamos sus dientes se les arruinarían y a nosotros no nos alcanza para estar pagando [seguro médico]”, dijo el padre de familia, quien trabaja instalando piso y madera en Los Ángeles.

Vanessa Villa fue una mamá que madrugó para llegar a tiempo desde Downey a que su hijo Aden González, de 8 años, recibiera servicio dental gratuito.

“Es la segunda vez que vengo y me ayuda mucho porque no tenemos seguro médico y de otro modo tuviera que pagar de mi bolsillo y es muy caro”, dijo la mujer, quien es madre de dos niños. “Yo no quiero verlo con dolor”.

Las revisiones son entretenidas para los niños quienes al final de su visita reciben premios y libros, comentó Villa.

Sharon Enríquez no fue la excepción, ya que como madre soltera esta es una ayuda vital para que su hija de 6 años no padezca dolor de dientes y encías.

“Es la segunda vez que vengo y me esta yendo muy bien. La gente aquí es muy amable y te dan referencias si tienes que ir a hacer citas porque a veces uno necesita algo más como anestesia y ellos te refieren”, recalcó.

La Unidad de Cuidado Dental Móvil de QueensCare cuenta con seis estaciones para exámenes y una de rayos X para proporcionar atención dental a quienes no tienen acceso con regularidad o que no pueden pagar los servicios.

QueensCare tiene una asociación con el Centro Médico Adventista White Memorial para instalar la unidad móvil por tres meses dentro de su sede en Boyle Heights.

“Esperamos atender a más de 250 pacientes en estos tres meses”, dijo Alicia González, portavoz de White Memorial.

Los servicios se realizarán por dentistas de la Facultad de Odontología Herman Ostrow de la USC de forma gratuita sin importar estatus migratorio ni cobertura de seguro. Los pacientes reciben servicios que incluyen rayos X, exámenes, limpieza, selladores, empastes, extracciones, endodoncias y coronas para dientes de leche.

Las entidades asociadas comparten la misma creencia de que el alto costo de la atención dental o la falta de seguro no debería ser una barrera insalvable para las familias y los niños que luchan por encontrar salud dental y buscan mantener una boca sana.

Además del 13 al 17 de agosto se estarán llevando a cabo exámenes de la vista para los menores de edad y se entregarán lentes de prescripción de forma gratuita en la misma unidad móvil, agregó González.

Los servicios gratuitos se ofrecerán de 7 a.m. a 3 p.m. Los padres o tutores pueden reservar una cita llamando al (323) 552-3458.