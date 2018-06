Rusia 2018: Alemania vs. México, horario y canales de TV

La selección mexicana de Juan Carlos Osorio inicia su prueba de fuego en la justa mundialista

La selección mexicana, que debutará el próximo domingo 17 de junio contra la actual campeona del mundo, Alemania, en el primer partido del grupo F del Mundial de Rusia 2018, intentará lograr su primer triunfo contra los germanos en una fase final del torneo por selecciones más importante del mundo.

México -que este martes se entrenó de nuevo en el pequeño estadio del FC Strogino de la capital rusa y que ha anunciado que el defensa Diego Reyes erá sustituido, a causa de una lesión, por Erick Gutiérrez, centrocampista del Pachuca- también se medirá, en la fase de grupos, a Corea del Sur (en Rostov, el día 23) y a Suecia (en Ekaterimburgo, el 27).

Pero el plato fuerte será el estreno, ante la ‘Mannschaft’ de Joachim Löw, que hace cuatro años, tras derrotar a la Argentina de Messi en la final de Maracaná, festejó su cuarto título, después de los de Suiza’54, Alemania’74 e Italia’90.

Tres veces se enfrentaron entre sí ambas selecciones en un Mundial y lo más cerca de la victoria que estuvo el Tri fue en el de México 1986 -que Alemania acabaría perdiendo la final con Argentina, por 3-2-, cuando ejerció (por segunda vez, tras 1970) de anfitriona, en un partido en el que los germanos alcanzaron las semifinales en los penaltis.

Con anterioridad, Alemania le había infligido la mayor derrota de toda su historia a México en unos Mundiales, al derrotarla por 6-0 en la fase de grupos del Mundial de Argentina, en Córdoba, el 6 de junio del 78. Karl-Heinz Rummenigge y Heinz Flohe firmaron sendos ‘dobletes’ en una jornada en la que Dieter Müller abrió el marcador y Hansi Müller -sin relación familiar con el anterior- había hecho el 2-0.

En el segundo Mundial que albergó México -inicialmente concedido a Colombia, que acabó descartando su organización-, el 21 de junio de 1986, en la eliminatoria de cuartos disputada en San Nicolás de los Garza, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga concluyeran con empate sin goles, Alemania pasó ronda tras imponerse claramente (4-1) en la tanda de penaltis, en la que Manuel Negrete marcó el único tanto del Tri.

El último enfrentamiento entre ambos equipos data del Mundial de Francia, hace veinte años. El 29 de junio de 1998, Luis Hernández adelantó a México, pero Alemania se acabó imponiendo, con goles de Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff, por 2-1, en partido de octavos.

De once enfrentamientos en total, México gano sólo uno, el 15 de junio de 1985, por 2-0 en Ciudad de México (2-0), con goles de Negrete y del Lucho Flores, dos jugadores que jugaron en España: militaron en el Real Sporting de Gijón, equipo del que el segundo pasó al Valencia.

El resto de los choques internacionales entre ambos equipos son cinco empates y otras tantas victorias para la selección de Alemania.

Los dos últimos enfrentamientos se produjeron en partidos correspondientes a la Copa Confederaciones: el 29 de junio de 2005, en la de Alemania, en el encuentro por el tercer puesto, disputado en Leipzig, la anfitriona se impuso por 4-3, en la prórroga, después de que el tiempo reglamentario concluyese con empate a tres goles.

El último choque data del año pasado. El 29 de junio del 2017, en Sochi -otra de las sedes de este Mundial- Alemania se impuso, en la semifinal, por 4-1.

Partido: Alemania vs. México

Estadio: Olimpiyskiy stadion Luzhniki

Fecha: domingo 17 de junio

Hora: 11am Este / 10am Centro / 8am Pacífico

