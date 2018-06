Bandas, mariachis y pintura de México: adónde ir en la Bahía

Sábado 16 de junio

Ezequiel Peña y Ramón Ayala

Festeja el día del padre en el Gran Jaripeo Ranchero con Ezequiel Peña y Ramon Ayala, entre otros. Para toda la familia, niños menores de 10 años entran gratis. A las 12 pm en el Rowell Ranch Rodeo, 9711 Dublin Canyon Rd, en Castro Valley. www.facebook.com/chequepenapaginaoficial

Feria Familiar

La ciudad de Antioch invita a su Family Fair, la feria para toda la familia. Habrá actividades para todas edades, como brincolines, paseos en ponis, zoológico, música en vivo, magos, premios y mucho más. La feria será el sábado 16 de junio, de 10am a 4 pm, en 2550 Somerville Rd. www.antiochfamilyfair.com

Festival en North Beach

El histórico distrito North Beach de San Francisco, conocido como ‘Pequeña Italia’ organiza su festival anual con comida gourmet, dos escenarios con entretenimiento en vivo, arte, actividades para niños y en honor a San Francisco de Asís se realizará la bendición de los animales. El sábado 13 y domingo 14 de junio, de 10 am a 6 pm sobe las calles Columbus St. y Vallejo St. www.sresproductions.com

Domingo 17 de junio

Mariachi Vargas

El sonido clásico del Mariachi Vargas de Tecalitlán llega a la ciudad de San José para capturar los corazones de toda la familia. El mariachi estará en a las 7pm, en el City National Civic, 135 W San Carlos St. www.sanjosetheaters.org

Dos Riveras

El Teatro Brava en San Francisco presenta ‘Un río, dos Riveras’, una tarde con Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera. Ella hablará sobre su famoso padre y cómo fue crecer con él. Una manera única de celebrar el Día de los Padres. El domingo 17 de junio, 3 pm, en 2781 24th St. www.brava.org

Trenes con Papá

Celebra el Día de los Padres con un viaje sobre un tren clásico de vapor en el parque Roaring Camp, en la Santa Cruz. Con la compra de un boleto de tren y una comida de barbacoa, todos los padres reciben una gorra de ingeniero. El domingo 17 de junio con diferentes horarios. www.roaringcamp.com

Miércoles 20 de junio

Plastilina Mosh

El grupo de electro-pop-rock-alternativo de Monterrey, México, Plastilina Mosh llega al Área de la Bahía con dos días de concierto. Los chicos presentarán su nuevo disco ‘Ja Ja Ja’, el 20 de junio en The Ritz en en San José (400 S 1st St.) a las 7 pm y el 21 de junio en The New Parish, Oakland (1743 San Pablo Ave.) a las 9 pm. www.plastilinamosh.com

Jueves 21 de junio

Fiesta en la Calle

Únete este verano a la ciudad de Hayward en su serie de fiestas en la calle. Habrá bandas de música en vivo, espectáculo de autos clásicos, comida y cerveza, animadores callejeros, juegos para niños y mucha más diversión para toda la familia. Los días de fiesta serán a las 5:30pm los jueves 21 de junio, 19 de julio y 16 de agosto. El evento será en el centro de Hayward, al lado del City Hall. www.hayward.org

Anita Tijoux

La cantautora de música urbana chilena Ana Tijoux regresa a San Francisco presentando su nuevo disco ‘Roja y Negro: Canciones de Amor y Desamor’ el jueves 21 de junio, 8 pm, en Bimbo’s 365 Club, 1025 Columbus Ave. Para personas mayores de 21 años. www.bimbos365club.com

Sábado 23 de junio

La Peña cumple 43

Feliz Cumpleaños al Centro Cultural La Peña en Berkeley. Celebra 43 años de apoyar a artistas y géneros del área de la Bahía y ahora es tiempo para a festejar con ellos y con la música en vivo de la banda La Chamba. El sábado 23 de junio, 8:30 pm, en 3105 Shattuck Ave. www.lapena.org

Martes 26 de junio

Reggae en español

A la ciudad de Santa Cruz llega Dread Mar, cantante de reggae argentino. Su sensual y apasionada entrega vocal abarca un estilo que combina raíces profundas del reggae con la dulzura del rock. A las 8 pm en Moe’s Alley, 1535 Commercial Way. www.moesalley.com

Jueves 6 de septiembre

Shakira

La popular colombiana Shakira llega a San José en su gira ‘El Dorado World Tour’ el jueves 6 de septiembre, 7:30 pm, en el San Jose SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.shakira.com