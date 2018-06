Nicki Minaj se siente más fuerte ahora que está soltera

"No necesito un hombre"

En los más de diez años que lleva en primera línea de la industria musical, la cantante Nicki Minaj siempre había tenido un hombre a su lado: primero fue su novio de juventud, el músico Safaree Samuels, y más tarde el rapero Meek Mill, con quien mantuvo una relación desde 2015 hasta 2017 que acabó de la peor manera posible y a la que siguió un breve romance con su ahora buen amigo Nas. Sin embargo, la artista de 35 años nunca antes se había sentido tan bien consigo misma como ahora que cumple ya más de un año y medio sin pareja.

“Cuando me di cuenta de que en realidad podía vivir y respirar, comer y dormir, andar y hablar sin tener novio, algo se despertó en mí. La soltería ha sido una de las cosas que me ha hecho sentir más fuerte y con poder. Soy una mujer joven que no necesita un hombre por su dinero o por ninguna otra razón. No necesito un hombre para tener trabajo. Nunca he tenido que fo***rme a nadie para conseguir algo; nunca he tenido que fo***r para conseguir un contrato. No cuento con ese tipo de presión. Me levanto cuando quiero, compro lo que quiero”, revela orgullosa la intérprete en el próximo número de la revista ELLE.

Por otra parte, alcanzar ese estado de plenitud en solitario no ha sido un proceso fácil para la intérprete de ‘Anaconda’, ya que no ha empezado a notar los efectos positivos de esta nueva etapa de su existencia hasta un año después de decidir seguir caminos separados con su ex Meek.

“Espiritualmente, he experimentado un mayor crecimiento personal en los últimos seis meses de mi vida, de mi carrera, que en los últimos ocho años”, concluye también en la mencionada publicación la rapera, a quien en los últimos tiempos se le ha relacionada con Eminem.