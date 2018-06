Toni Costa responde a las comprometedoras fotos de Adamari López con el chef James

¿Le fue infiel?

Esta semana una comprometedora foto de Adamari López y el chef James en los foros de Un nuevo día de Telemundo dio mucho de qué hablar. La instantánea dividió opiniones entre los fans y generó una ola de críticas, siendo Toni Costa el principal afectado por la supuesta “infidelidad”.

Y es que en la publicación que se volvió viral en Instagram se observa a la conductora muy juntita del venezolano, intercambiando miradas y con la mano en su muslo.

Tras muchas especulaciones y una vaga respuesta de la boricua de 47 años, fue el bailarín español y padre de la hija de “Ada”, Alaïa, el que salió al paso de las habladurías.

“Gracias a todos por la preocupación que demuestran pero todo el mundo (incluido la prensa) que insinúa que Adamari me es infiel están más que equivocados. Si en la vida tengo claro una cosa es del amor que tenemos y de la mujer con quien comparto mi vida”, escribió contundente en redes sociales.

En redes sociales abundan las fotos de Adamari y el chef, abrazados y hasta besándose en la boca a manera de juego, algo que no le molesta a Toni.

“Por favor James y Ada son amigos y estas muestras de cariño seguirán pasando entre ellos. Así que relax”, pidió

“Me parece súper tener una buena relación de trabajo con los compañeros, pero desde mi punto de vista hay demasiada confianza para una mujer que tiene pareja”, “Está bien que tengan una amistad pero me pregunto yo, si alguien sube una foto de su marido agarrándole la pierna a una mujer por eso de que son amigos, ¿estaría mal? A mí en lo personal no me gustaría. Puedo estar mal, quién sabe”, “Esa confianza aunque sean amigos no se ve bien. Respeto y distancia ante todo”, expresaron las personas a las que no les gustó el gesto de Adamari y James, sin embargo ahora tienen la bendición de Toni.