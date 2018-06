Video: Jeff Sessions usa verso de la biblia para defender la dura política migratoria de Trump

Gran controversia ha generado las últimas declaraciones del Fiscal General, Jeff Sessions en relación a la duras políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Sessions invocó la Biblia para defender las políticas de inmigración de la administración Trump, incluida la separación de menores inmigrantes una vez cruzan ilegalmente con sus familias la frontera de Estados Unidos.

“Le citaría al apóstol Pablo y a su clara y sabia orden en Romanos 13, de obedecer las leyes del gobierno porque Dios lo ha ordenado para el fin del orden”, dijo Sessions durante un discurso en Fort Wayne, Indiana este jueves.

“Los procesos legales y ordenados son buenos en sí mismos y protegen a los débiles y legales”.

AG Jeff Sessions on immigration policy: Illegal entry into the US is a crime; “I would cite you to the apostle Paul and his clear and wise command in Romans 13, to obey the laws of the government because God has ordained the government for his purposes.” https://t.co/dARdLrNPbW pic.twitter.com/nu5EWCWlJW

— CNN (@CNN) June 14, 2018