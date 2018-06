Foto: La novia de Jorge Ramos, Chiquinquirá Delgado, en los brazos de Ricky Martin

#fbf Cuando no existía Instagram 😱 hace unos cuantos años atrás 😁 #ilovericky @ricky_martin . . #fbf when instagram didn’t exist 😱 a couple of years ago with @ricky_martin

A post shared by Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado) on Jun 15, 2018 at 7:11pm PDT