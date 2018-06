Eugenio Derbez rompe el silencio tras expulsión de estadio durante Mundial

El comediante interrumpió una transmisión en vivo de Telemundo y ahora explica lo que pasó

°Y todo por la diversión! Eugenio Derbez se llevó un susto ayer antes del partido entre Alemania y México en el Mundial de Rusia.

El actor fue sacado por un elemento de seguridad de uno de los palcos de prensa del Estadio Luzhniki, en Mosú, por interrumpir una transmisión en vivo.

Todo comenzó como una broma con su hijo Vadhir, quien retó a su papá a interrumpir una emisión en vivo. A cambio, el joven actor se bajaría los pantalones entre el público del estadio.

“Sí me espanté un poquito, pensé que me sacarían del estadio, que me quitarían mi acreditación… Eso me pasa por desmadroso con un escuincle que ya no es tan puberto, como si fuera un adolescente, pero me divertÌ mucho“, compartió Derbez vía telefónica desde su habitación en un hotel de Moscú.

Derbez estaba caracterizado como su personaje “Barnaby Prieto”, un folclórico aficionado al futbol. Así se metió al palco de Telemundo, donde emitían en vivo Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo.

“Pensé que iba a entrar a la cabina de Televisa, vi a Gurwitz y pensé que era Televisa, me enteré después que era Telemundo, hablé con ellos hasta que entró un cuate de seguridad que, obviamente. no me conocía… y menos disfrazado.

“Por suerte me sacaron del estudio y me dejaron en las escaleras, temía no poder ver el partido. Me liberaron gracias a unos aficionados mexicanos que me reconocieron y también le expliqué lo que estábamos haciendo”, contó el actor.

El protagonista de “Overboard” viajó a Rusia para grabar algunas cápsulas que ha subido a sus redes sociales, en una colaboración con Dish Latino, y en una aventura a la que sumó a su hijo.

“Tengo mucha chamba, vine unos días por desmadroso, por compartir con mi hijo, era el Déa del Padre. Me regreso pasado mañana, quizá mañana voy a ver si puedo hacer algo con la Selección“, adelantó Derbez.

Horas después, Vadhir cumplió su parte del reto y subió a sus redes un clip donde se le ve con el pantalón abajo y bailando en las gradas del estadio.

Omar Cabrera