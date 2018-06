VIDEO: El presidente de Francia regaña a un adolescente: “Me llamas señor presidente”

"¿Cómo va eso, Manu?" fueron las cuatro palabras de un joven que enojaron a Emmanuel Macron.

Un joven francés algo descarado saludó al president de Francia, Emmanuel Macron, de una forma muy informal que ofendió al mandatario: “¿Cómo va eso, Manu?”, le dijo durante una salida oficial cerca de París este lunes.

El muchacho se retractó ante la respuesta airada del mandatario centrist de 40 años.

“No, no puedes hacer eso, no, no, no, no”, le dijo Macron al adolsecente que estaba esperándole junto a algunos compañeros de clase durante su visita al fuerte Mont Valerien cerca de París, donde miembros de la Resistencia Francesa fueron ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial.

“Lo siento, señor Presidente”, se disculpó el joven.

Pero Macron replicó de nuevo: “Tú estás aquí, en una ceremonia official y debes comportarte. Puedes hacer el tonto, pero hoy hay que cantar la Marsellesa, la canción de la Resistencia Francesa, así que me llamas ‘Señor Presidente’ o ‘Señor’, ¿de acuerdo?”