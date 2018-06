Blac Chyna y Almighty Jay ponen fin a su relación

Los fans no entienden el rompimiento de esta polémica pareja

La estrella televisiva Blac Chyna (30) y el joven rapero YBN Almighty Jay han puesto fin a su llamativa relación sentimental solo tres meses después de que el músico proclamara su amor por ella a los cuatro vientos y dejara bien claro, tanto en las redes sociales como en alguna que otra entrevista radiofónica, que estaba decidido a convertirla en su esposa.

Por tanto, resulta incomprensible que haya sido el propio Jay el que se ha encargado ahora de anunciar la ruptura a través de la sección Stories de su cuenta de Instagram, limitándose a dar la noticia y a ponerle banda sonora con una canción llamada ‘Forget Me’ (‘Olvídate de mí’).

“Blac Chyna y yo ya no estamos juntos“, reza la rotunda frase que ha compartido con sus seguidores y que se vio complementada con los versos del tema que ilustra a la perfección la decepción que siente ante el fin de su amor. “Todavía veo tu sombra en mi habitación / No puedo recuperar el amor que te di / No puedo cambiarte y por eso he de reemplazarte“, se escucha en la publicación.

Curiosamente, la que fuera prometida de Rob Kardashian -y madre de su hija Dream (1)- generó un gran revuelo la semana pasada al dejarse ver por la calle con lo que parecía ser un nuevo tatuaje en su brazo derecho, uno con el que lucir orgullosa el nombre de su chico y, hasta ahora, posible futuro marido.

Fue en abril cuando Jay se animó finalmente a pedirle matrimonio a Chyna a través de un inequívoco gesto en las redes sociales. Y es que el músico colgó una foto de ella en Instagram, en la que aparecía ataviada con un chándal blanco y posando en medio de un aparcamiento, acompañada de la frase: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Lo que desgraciadamente no acabó trascendiendo fue la respuesta que ofreció ella a tan solemne propuesta.