Cantante se ofrece a “disparar a indocumentados” en redes sociales y recibe su merecido

Otro caso de racismo y discriminación contra inmigrantes conmociona las redes sociales por estos días.

Phillip McCain, un músico de Alabama se desató en las redes sociales ofreciéndose como voluntario para disparar a inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a EEUU.

El músico de Birmingham escribió en Facebook: “Te diré lo que ofreceré para dispararles en el culo cuando se acerquen a la frontera. Problema resuelto. No más jodidos ilegales entrando por aquí. Punto.”

McCain continuó: “Me importan un carajo ellos, sus hijos, su vida de mierda o asilo. Me preocupo por los niños estadounidenses y las familias estadounidenses”

You may have seen a recent screengrab where Phillip McCain expresses his willingness to shoot asylum seekers at the border. If not, here it is. I also thought it might be helpful to put a face to the name, to know who we’re dealing with, so here’s a headshot from Phil’s website. pic.twitter.com/tlx0G46X5W

— Ron Hogan (@RonHogan) June 20, 2018