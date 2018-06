Rusia 2018: Las razones por las que México le tiene más miedo a Corea del Sur

Aunque no sea una potencia como Alemania, la selección mexicana tiene más temor por su rival del sábado

No son una potencia, pero físicamente y el hecho de no ser tan conocidos como Alemania es algo que la Selección Mexicana puede temer de su rival del sábado, Corea del Sur.

Ése es el pensar de Andrés Guardado de cara al juego ante los asiáticos en Rostov, donde el Tri podría amarrar su clasificación en caso de vencerlos.

“Es un equipo que no es lo que la gente cree, tiene grandísimos jugadores, físicamente son muy fuertes y después en el aspecto de intensidad y de apretar son muy parecidos a nosotros, yo creo que nos van a complicar demasiado.

“Yo le tengo en cierto modo más miedo a Corea porque se sabe menos de ellos y es cuando te puedes confiar, hay que saber que es muy complicado y repito, dentro de nuestros objetivos pasa por ganar este partido y a lo mejor conseguir un cruce más sencillo”, comentó Guardado.

Ahora la incógnita es saber los movimientos que puede tener Juan Carlos Osorio para el encuentro ante Corea, pues aunque se pueden esperar las famosas rotaciones, el colombiano ha manifestado que cuando juega partidos donde se disputan puntos, respeta su base de siete u ocho jugadores.

Guardado reconoció que vive un gran momento, primero como capitán del Tri, y también porque su lesión quedó atrás y ahora está listo para serle útil a México en Rusia 2018.

“Estuve muy cerca de no poder estar para este Mundial, arriesgué muchísimo, me operé faltando nada y al final es mérito de los doctores que me operaron porque si no fuera por ellos no hubiera estado acá”, dijo.

El Tri viajará hoy rumbo a Rostov del Don, mañana tendrá reconocimiento de cancha en el Rostov Arena, y el sábado tratará de asegurar el primer objetivo, que es entrar a Octavos de Final.