Columna: un cántico de los fans mexicanos para reconocer a Osorio

El Tri cumplió con su objetivo, no solamente el de ganar, sino el de no bajar la guardia ante un rival inferior

Rostov del Don .- El partido estaba en la bolsa con el 2-0 en el marcador y la selección mexicana paseando la pelota ante unos coreanos agotados mientras el partido se acercaba a su final. Y entonces, en una tarde en la que el grito prohibido de “¡…uto!” no se escuchó más, emergió otro grito muy distinto desde las tribunas.

“¡Eeeel Profe Osoorio, Eeeel Profe Osoorio…!

Era el mismo cántico que los fans mexicanos han adoptado desde el domingo para celebrar a su “Chucky’ Lozano. Una de esas picardías para acomodar una consigna de apoyo en un pedazo musical, en este caso de la canción “Seven Nation Army” de la banda The White Stripes, que es todo un himno en los estadios y arenas del mundo.

Juan Carlos Osorio escuchó el grito en su área técnica, sin inmutarse. Seguía concentrado en el partido. El cántico no cesó en los siguientes 30 segundos. Era la manera de los fans mexicanos de reconocerle al colombiano su labor, los dos triunfos seguidos en el Mundial y también el que haya aguantado cuando las cosas no estaban muy bien y los cánticos eran “¡Fuera Osorio, Fuera Osorio…!”.

“Agradecerle a aquellos que lo hicieron, creo que es muy reconfortante y conmovedor ver cómo la afición mexicana acompaña a su selección”, dijo el entrenador, evitando particularizar el tema. “Escuchando el himno nacional (de México), a mí me conmueve, ya me imagino a nuestros jugadores. Muy pocas aficiones muestran esa pasión desbordada por su selección. Creo que será un muy buen recuerdo”.

‘Humildad intacta’

Deberá serlo, porque no es nada común que en una Copa del Mundo más de medio estadio se exprese a favor de un director técnico. Osorio subrayó luego del triunfo la importancia de “no caer en la bulliciosa victoria, al contrario, mantener la humildad intacta”. Y hace muy bien, porque México no tiene nada asegurado aún.

Esa vez los fans no se volvieron tan locos después del silbatazo final como cuando México venció a Alemania y mucha gente no podía dejar de saltar y gritar. Los fans salieron del estadio de Rostov muy contentos, pero más calmados y emprendieron su caminata de regreso a la ciudad a través del puente que cruza el gran río, justo por donde habían llegado algunas horas antes, en una imagen espectacular que fue proyectada al mundo. Pero que quede claro, hubo gran fiesta a través de la noche.

El Tri cumplió con su objetivo, no solamente el de ganar, sino el de no bajar la guardia ante un rival inferior. Porque no importa que los jugadores mexicanos y el entrenador hubieran afirmado que no se iban a relajar ni subestimar a Corea; había que verlo, y los muchachos de Osorio nos han demostrado que están bien templados.

Ella marca de cerca al Tri

Entre quienes se animaron a pronosticar un triunfo de México se encontraba Ana Caty Hernández, de Univision Deportes. La conductora y reportera no es un rostro bonito y ya; sabe de fútbol y sabe, sobre todo, cómo comentarlo al aire con personalidad.

Ana Caty pronosticó que México podía ganar 3-1. Se quedó muy cerca. Ella ha estado pegada al Tri en Rusia y esto es lo que me dijo antes del juego: “Yo palpo tres cosas principales: mucha intensidad en cada una de las prácticas, noto mucha confianza, y tercero, todos los jugadores están en un nivel óptimo. Los que habían llegado lesionados ya se lograron recuperar”.

Yo agrego otra cosa: el Tri está jugando muy unido. Deben ser pocas las selecciones de esta Copa que tengan el mismo grado de unión y armonía que goza México. Y eso es crucial: cuando un elemento mantiene en lo alto el grado de sacrificio por el resto del grupo es posible llegar lejos. Jugando unidos pueden vencer a Suecia y ganar el Grupo F, o al menos empatar y avanzar a los octavos de final.

“Hay que soñar, hay que imaginarse cosas chingonas”, dijo Javier Hernández, autor de su gol 50 con el Tricolor, insistiendo en la idea optimista y sin complejos que le caracteriza. “Yo tengo muchas ganas de lograr muchísimas cosas importantes para nuestro país. Es lo más bonito. Este logro individual lo pongo al servicio del equipo. Es lo más bonito”.

De reporteros a fanáticos

Hablando de la prensa, en el centro de medios hubo un grupo de reporteros que se transformaron en un grupo de fanáticos casi tan ruidosos como los del Tri. Eran los comunicadores coreanos que estaban mirando en las pantallas el final del partido entre Alemania y Suecia. El gol agónico de Tony Kroos mantuvo a la escuadra asiática con vida y eso es lo que ellos festejaban. Pero claro, necesitan ganarles a los campeones del mundo en el cierre de la fase de grupos.

Yo vi a los jugadores coreanos sin piernas al final del partido contra México y uno debe de esperar que los alemanes, ya en plan desatado, les metan de cuatro para arriba. Pero se vale soñar, de eso se trata el Mundial.