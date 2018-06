Video: Lorena Herrera “estalla” por pésima organización en marcha LGBT

La cantante se quejó abiertamente con sus seguidores

Lorena Herrera abandonó fúrica la Marcha de la Diversidad Gay en Monterrey, México por culpa de la pésima organización.

La cantante estalló debido a que el audio fue pésimo para su presentación que comenzó a las 21:40 horas en la Explanada de los Héroes.

Después de la mala experiencia, Lorena dijo que no volverá a participar en este tipo de eventos, en los que por cierto no cobró un peso.

“Yo vengo nada más por ustedes, son un público maravilloso la comunidad gay y sí, tengo que decirlo que estoy muy molesta por las organizaciones de este tipo de marchas“, expresó la artista después de su intento por cantar “Plastik”.

“Estoy muy triste y muy decepcionada realmente. He pasado por muchas cosas y ahorita lo peor el audio, la verdad qué pena y qué lástima con los organizadores. Lamento mucho decirlo, pero tengo mucho coraje en mi corazón porque yo los he apoyado, yo voy a todas las marchas, nunca cobro un peso, nunca cobro un quinto, hoy no estoy cobrando nada”.

Incluso con el pésimo audio, Lorena intentó presentar sus temas “Flash” y “Tócame”, pero con este último se quedó sin pista y no se escuchó el micrófono por lo que frustrada abandonó el escenario.

Sin embargo su enojo no lo descargó con sus fans, a quienes atendió mientras caminaba e incluso dentro del camerino.

“Muy estresante desde México, la verdad es súper triste. Yo estoy por el público, a mí no me están dando un sólo peso, nada absolutamente nada para mí”.

“Tan triste para mí estar arriba y no poderles cantar porque me dieron un micrófono con cable, un audio fatal porque no se oyó toda la primera canción, la segunda medio se oyó, falló el video, todo, parecía que lo hacían a propósito, no sé“.

En el hotel, señaló, los organizadores no abrieron cuenta para los alimentos y tuvo que mendigarla.

“Yo estoy triste porque yo amo a la comunidad gay, pero sí puedo decir que yo creo que es mi última marcha a la que yo voy porque siempre me pasa algo“.

Lanzó una recomendación a los organizadores, que si no tienen experiencias en eventos de esta magnitud, que mejor no los hagan.

POR: Sofía Madero Serna