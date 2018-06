El novio de Becky G se convirtió sin pretenderlo en la inspiración tras su mayor éxito

Sigue luchando contra el machismo

Desde hace dos años Becky G mantiene una sólida relación con el futbolista Sebastian Lletget. Curiosamente, el deportista no solo ha proporcionado a la cantante la felicidad de la que disfruta en el terreno sentimental a día de hoy, sino que también es responsable de alguna forma de uno de sus mayores éxitos profesionales.

El tema ‘Mayores’ de la intérprete, que la catapultó a la fama internacional y acabó con la imagen más dulce que había cultivado con sus primeros sencillos tras ‘Shower’, fue su respuesta a la conmoción que generó la noticia de que había iniciado un romance con un “hombre” adulto que se alejaba del perfil juvenil de novios anteriores como Austin Mahone.

“Muchos de los fans y el público en Estados Unidos me conocieron como niña. Firmé con mi primera disquera cuando tenía 14 años y crecí con mis fans, pero siempre me vieron como una niña, como la nena Becky

Y cuando llegó el momento en que Becky estaba en una relación con un hombre, con un hombre de verdad, fue como un shock para todos. Fue noticia a nivel mundial, salió en los noticieros de la mañana, hasta mi abuelita me llamó para decirme: ‘Pero mija, ¿cuántos años tiene este hombre?’. Todo por un novio. Y la canción empezó como un chiste”, ha explicado la artista a su paso por el programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3, en el que ha realizado su entrevista en un perfecto español.

Por si aún quedaba alguien que no lo supiera, en realidad su chico también en un veinteañero y no uno de esos “señores mayores” sobre los que canta.

“Parece más mayor, pero no lo es tanto: solo cuatro más. Tiene 25, pero parece mayor”, ha matizado.

Al margen de lo divertido de la letra, en opinión de Becky ‘Mayores’ ha servido para destapar una fea verdad: el doble estándar que aún existe entre hombres y mujeres en el mundo de la música urbana latina.

“Ahora estoy viendo que por fin estamos cambiando eso en la música latina. Ya hace años, años que los hombres dicen lo que quieren compartiendo el escenario.. pero parece que cuando llegan las chicas, eso ya no gusta”, ha comentado, antes de prometer que ella seguirá luchando para expresar como le parezca más conveniente. “Yo siempre, siempre, siempre estaré muy orgullosa de ser mexicana, latina, pero creo que hay cosas de nuestra cultura que deberíamos botar totalmente. Estamos viviendo en 2018, no son los tiempos de antes, y siento que cuando vamos a la prensa o las estaciones de radio, ellos viven en otro mundo. Quieren cambiar las letras o que no lo digas así, pero cuando vienen los hombres no dicen nada”.