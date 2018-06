Extrabajador se rebela y filtra video del interior de centro de detención para niños inmigrantes

Se dan a conocer las primeras imágenes dentro de un centro de detención para niños inmigrantes en medio de la reciente polémica que enfrenta el gobierno de Donald Trump por la separación familiar en la frontera, medida que se vio obligada a reversar.

Un ex empleado de un centro de detención con niños migrantes filtro una serie de fotos y videos desde el interior del edificio la cadena NBC News.

El material da una mirada de primera mano sobre las condiciones para los niños inmigrantes separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” de la administración Trump.

Rachel Maddow, de MSNBC, dijo el lunes que la trabajadora filmó secretamente imágenes desde el interior de una instalación ubicada en Nueva York. La empleada dejó su trabajo allí la semana pasada y proporcionó el video bajo condición de anonimato, dijo Maddow.

Exclusive images: Inside a facility that serves children who have been taken from their parents by the Trump Administration’s “zero tolerance” border policy. pic.twitter.com/FB6iORiN4l

— Maddow Blog (@MaddowBlog) 26 de junio de 2018