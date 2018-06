Rusia 2018: México vs. Suecia, horario y canales de TV

Ekaterimburgo es la sede donde se definirá el futuro del Tri en la justa mundialista. En el Grupo F no hay nada escrito

EKATERINBURGO, Rusia – La selección mexicana, líder del grupo F con dos triunfos en sus dos partidos disputados, buscará certificar este miércoles en Ekaterimburgo su clasificación para los octavos del Mundial de Rusia, que obtendría, además, como primera mediante un empate que no le aseguraría nada a Suecia.

El equipo que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio quiere confirmar su gran arranque en el torneo, tras sorprender a Alemania (0-1) en Moscú y doblegar a Corea del Sur (2-1) el sábado pasado en Rostov. Pero Suecia, que debutó ganando a los asiáticos (1-0, con gol de penalti de Andreas Grandqvist, gracias al VAR), se complicó la vida ese día cuando Alemania -rozando la eliminación– remontó el partido para vencerla (2-1) gracias a un gol de Toni Kroos en el 95.

El ‘Profesor’ Osorio, tan querido por sus jugadores como duramente criticado en muchos sectores antes de arribar a Rusia, ha revertido la situación con enorme maestría. Tras tumbar a Alemania -actual campeona- con tanto de su estrella emergente, Hirving ‘Chucky’ Lozano, y derrotar, con los de Carlos Vela -de penalti- y del ‘Chicharito‘ Hernández (que igualó el récord de cuatro goles en Mundiales del ‘Matador’ Luis Hernández), a Corea, la afición mexicana acabó coreando su nombre el sábado en Rostov.

Ahora el ‘Tri’ mira bien de frente a la historia. Puede pasar ronda como líder de grupo en un Mundial por cuarta vez, pero si derrota a Suecia este miércoles, será la primera vez que lo haga con un pleno de victorias. En México’70, el primer torneo que albergó, ganó dos partidos y empató otro, igual que en Corea y Japón 2002. En Estados Unidos’94 fue primera con triunfo, empate y derrota.

El técnico colombiano sabe que el éxito puede ser traicionero, e intentará mantener a todo el mundo alerta para evitar disgustos innecesarios en uno de los equipos de moda, del que se acaba de declarar hincha el mismísimo Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia. Osorio es amigo de cambiar piezas en función de cada situación, por lo que no será de extrañar que contra Suecia se sucedan sus antes tan criticadas como ahora muy asumidas rotaciones. En un partido que se jugará en el Arena de Ekaterimburgo, un estadio construido en 1953, remozado para el Mundial y al que le han instalado unas curiosas gradas supletorias. En la sede más oriental del torneo, a 17 kilómetros de Asia. No muy lejos de los Urales.

México prefirió no afrontar su última práctica en el estadio -sí lo hicieron los suecos- este martes al no poder utilizar para la misma la extensión total del terreno de juego (unas lonas cubrían ambas áreas).

Si el ‘Tri’ hizo añicos en el estadio Luzhniki la célebre frase del exdelantero internacional y ahora agudo comentarista inglés Gary Lineker, que vino a decir que el fútbol es un deporte en el que se miden “once contra once y al final siempre gana Alemania”, a los suecos se les quedó grabada para siempre cuando Kroos anotó un tanto que desinfló de un plumazo la posibilidad de que un hipotético empate entre suecos y mexicanos les diera la clasificación a ambos.

La explosión de alegría de los de Joachim Löw tras el gol que los hizo resurgir de sus cenizas en Sochi enojó al técnico sueco, Janne Andersonn, y los alemanes acabaron disculpándose.

Pero también es verdad que, tras la expulsión de Jerome Boateng, Suecia jugó con un hombre más durante casi un cuarto de hora y ni fue a por el partido ni supo mantener el empate. Andersonn podría reflexionar.

Porque, de momento, ha sido Jimmy Durmaz, que provocó la falta al borde del área sobre Timo Werner que precedió al golazo de Kroos, el que más platos rotos ha pagado. El centrocampista, de raíces turcas, recibió numerosos insultos racistas en las redes sociales; y algunos de sus compañeros, entre ellos Emil Forsberg, Pontus Jansson y Albin Ekdal, tuvieron que salir en su defensa.

Suecia se deberá reordenar, también, mentalmente, si quiere seguir viva en Rusia 2018. Porque no hay que olvidar que la sombra de Zlatan Ibrahimovic es -nunca mejor dicho- muy alargada. Eso lo debería saber aprovechar el ‘Tri’. México puede apuntar muy alto en Rusia.

Alineaciones probables:

México: Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado; Layún, Vela o Giovani, Lozano y ‘Chicharito’ Hernández o Raúl Jiménez.

Seleccionador: Juan Carlos Osorio

Suecia: Olsen; Lustig, Granqvist, Nilsson-Lindelöf, Augustinson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg y Toivonen.

Seleccionador: Janne Andersson

Partido: México vs. Suecia

Estadio: Stadion Central’nyj (Ekaterimburgo)

Fecha: miércoles 27 de junio

Hora: 7:00 AM PACÍFICO / 9:00 AM CENTRO / 10:00 AM ESTE

Canales de transmisión

EEUU: FOX Network, Telemundo Deportes, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, Sling World Cup, Futbol de Primera Radio

México: Canal de las Estrellas, ADN 40, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD, TDN, Azteca 7, Televisa Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere