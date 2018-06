Video: Debate se sale de control en el programa ‘Venga la Alegría’

La situación subió de tono

‘Venga la Alegría’ en una de las nuevas secciones “Las cosas como son” con Penélope Menchaca, el día de hoy dio mucho de qué hablar.

Con su tema de hoy sobre la homosexualidad, en el que invitó a diversas personalidades y expertos para que debatieran y comentaran sus experiencias y análisis sobre el tema.

El tema fue llamado “Soy gay: ¿Me aceptas o me rechazas?, en donde tuvieron de invitados a dos “youtubers” Pepe y Teo, Alejandra Ley, Paola Durante y Juan Dabdoub, líder del Frente Nacional de la Familia.

“Las personas no nacen, la ciencia ha demostrado que no existe un gen gay (…) Nadie nace con una orientación sexual que no sea la heterosexual”, aseguró Juan Dabdoub.

Este comentario dio pie para que el debate se saliera de control, acompañado de un comentario por otro especialista que dijo que la homosexualidad no era natural y que podría curarse.

“Lo hacen ver como si realmente tuvieran una enfermedad y no es una enfermedad”, dijo Paola Durante mientas que uno de ellos aseguró que puede quitar el sentimiento homosexual y transformarlo en heterosexual.

