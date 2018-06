“Me estoy preparando para lo peor”: Alcaldesa de Oakland enfrenta investigación por alertar de redadas

Libby Schaaf sigue comprometida a luchar contra la represión inmigratoria

La alcadesa de Oakland, Libby Schaaf, dijo estar lista para el peor de los casos ante la investigación que la administración Trump lanzó en su contra por alertar sobre redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en febrero 2018.

El jueves, la alcadesa de la ciudad californiana dijo que estima que los investigadores federales utilizarán todos sus recursos hasta lograr descubrir cómo se enteró del operativo antes de que se realizara.

“Me estoy preparando para lo peor”, aseveró.

Schaaf, quien es abogado de profesión, hizo sus declaraciones después de que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron a la casa del ex vocero de ICE, James Schwab, para interrumpir su entrevista con la cadena CBS.

La noche del 24 de febrero, la alcaldesa emitió un comunicado en el cual informó que ICE planeaba arrestar a inmigrantes a lo largo de la ciudad tan pronto como el día siguiente. También indicó que la información llegó a sus manos por medio de “fuentes confidenciales”, además de instar a quienes estaban en el país sin autorización a tomar precauciones y buscar asesoria legal.

El ex vocero Schwab renunció a su puesto con ICE en marzo, diciendo que no quería ser partícipe en la divulgación de las falsas declaraciones del Fiscal General, Jeff Sessions, y otros funcionarios, quienes afirmaron que unos 800 inmigrantes lograron eludir a los agentes por culpa de Schaaf. El ex vocero coincidió con Sessions en que la alcadesa “puso en riesgo a los agentes migratorios”, pero insiste que la cantidad de inmigrantes a la que apunta es una exgaración.

En entrevista con San Francisco Chronicle, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, informó que el Departamento de Justicia ha comenzado a revisar las acciones de la alcaldesa, pero no dio más detalles sobre la investigación.

Schaaf, en entrevista con el antedicho diario, dijo que no ha recibido solicitudes de información de ninguna agencia federal. También dijo que no tenía comunicación alguna con Schwab y que no se piensa echar atrás.

“Tengo muy claro cuáles son los valores de la gente de Oakland, y creo que es mi trabajo continuar defendiendo esos valores”, remarcó.

La ex fiscal federal Melinda Haag se ofreció para representar al alcalde, pro bono, en caso de que la administración presente cargos contra ella. Expertos legales han dicho que un caso de obstrucción de la justicia sería difícil porque la advertencia de Schaaf fue amplia y no alentó a nadie a cometer actos ilegales.

