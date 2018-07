“El Mijis” y otros personajes polémicos llegan al Congreso mexicano

“Les voy a callar la boca con mi trabajo”, dice Pedro Carrizales, expandillero

MÉXICO.- Actores, deportistas famosos, chapulines que saltaron justo a tiempo para colarse de un partido a otro, dinosaurios consolidados, hijos consentidos de los mandamás de la política y hasta expresidiarios que de una u otra manera limpiaron su imagen: la política mexicana tendrá de todo.

Se destaca en San Luis Potosí el caso de Pedro Carrizales, un expandillero o “chavo banda”, como él se hace llamar, que llegó a una curul como parte de las aguas que arrastraron el voto a favor de Andres Manuel López Obrador y su coalición Juntos Haremos Historia.

“Les voy a callar la boca con mi trabajo”, dijo el conocido como “El Mijis” en una entrevista telefónica con La Opinión sobre la polémica que se alzó tras su triunfo por haber sido un exconvicto. “Ya pagué por eso: nunca tuve sentencia porque me agarraron en una redada contra pleitos de pandillas que quería reivindicar”.

Carrizales dice que seguirá el mismo camino de rescatar a los chicos de la calle: en SLP hay 240 pandillas que están en tregua gracias a su trabajo, detalla, y así deben mantenerse con nuevas oportunidades de integrarse a la sociedad.

“No debe preocuparnos el hecho de que haya personajes “polémicos”: es resultado principalmente de que López Obrador pretende tener un gobierno muy plural, con coaliciones variadas”, advirtió José Javier Romero, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Entre los ganadores de una curul, sea por la vía del voto o por representación proporcional, hay diversos rostros que escandalizaron por rayar en los límites de la legalidad previo a las campañas, como Nestora Salgado, integrante de un grupo de autodefensa en Guerrero, o actores cuyo mérito fue tener una postura crítica frente al gobierno en turno, como Sergio Meyer, quien aceptó hacer el papel de Peña Nieto en la película La dictadura perfecta.

Otros ni siquiera tienen experiencia política como Ernesto D’Alessio, cantante-actor hijo de Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, quien será diputado federal por Nuevo León por la Coalición Juntos Haremos Historia.

“Los personajes polémicos siempre van a dar de que hablar en el nuevo gobierno, por eso el reto de AMLO va a ser mantener la unión entre todos, a pesar de sus diferencias”, agregó Romero.

Desde otra trincheras destaca por nepotismo la senaduria que obtuvo por la vía plurinominal Silvana Beltrones, hija del exgobernador de Sonora Manlio Flavio Beltrones.

Por “compadrazgo” sobresale Manuel Negrete, amigo y miembro del equipo político de Mauricio Toledo, el ex seleccionado nacional y estrella de los Pumas, que será el próximo alcalde de Coyoacán por el Frente (PAN-PRD-MC).

Otros que sólo giran de un puesto a otro y que garantizaron escaños sin ser votados son: Miguel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Gabriela Cuevas (quien soltó al PAN y abrazó a Morena), Enrique Ochoa (ex presidente del PRI que se puso en primer lugar de las listas plurinominales y hoy tiene enojado a más de un priista) y Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla quien impuso a su esposa como candidata para que le sucediera.