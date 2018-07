Esta es la curiosa dieta de Britney Spears

La princesa del pop develó cómo mantiene la sexy figura de la que ahora goza

Quizá para marcar la llegada a Europa de su exitosa gira ‘Piece of Me Tour’ -la versión itinerante de la residencia que protagonizó en Las Vegas durante buena parte del año pasado-, la princesa del pop, Britney Spears, ha querido desvelar ante sus fieles seguidores algunas de las particularidades que se desprenden, al menos en su caso, de embarcarse en periplos mundiales de semejante envergadura.

Durante estos momentos del año caracterizados por la actividad física continua y los desplazamientos casi diarios en avión, la estrella de la música se somete a un estricto régimen alimenticio compuesto por frutas, verduras, pollo y, en definitiva, comidas ligeras: una dieta que le resulta imprescindible no tanto para mantener un estilo de vida saludable, sino esencialmente para proteger su estómago sensible.

“A veces me entran muchas ganas de comerme una hamburguesa, pero cuando estoy en ‘modo trabajo’, quiero y tengo que alimentarme con productos frescos y sanos. Unos vegetales y algo de pollo a la plancha es sin duda el mejor menú para estos días. Tengo un estómago muy sensible, y si me como un chuletón de ternera, es posible que acabe tres días enferma“, ha confesado al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’ antes de señalar algunas notables excepciones a la regla.

🤓🌸🤓 📷: @fiacuzziphotography A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 3, 2018 at 10:16am PDT

“Las hamburguesas no me sientan mal, pero siempre que sean pequeñas. Normalmente elijo los ‘happy meals’ del McDonald’s“, ha añadido en la misma conversación.

Otra de las curiosidades que se derivan del frenético ritmo de trabajo ligado a sus espectáculos en directo reside en la falta de tiempo del que dispone la diva para pasar por el gimnasio. Eso explica que la estadounidense haya estado entrenando muy duro en los meses previos al inicio de la gira -como ella misma ha documentado en sus redes sociales- junto a su apuesto novio Sam Asghari, quien ejerce además como su instructor personal.

“La verdad es que estos conciertos no me dejan tiempo para mucho más, excepto para volar. Mi show es muy exigente desde el punto de vista físico, por lo que puedo decir que cada espectáculo es como una sesión de ejercicio en sí mismo. Me mantiene fuerte y llena de energía”, ha explicado la autora de éxitos como ‘Toxic’ o ‘Baby One More Time’.