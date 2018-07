Mitos y verdades sobre las vacunas para los niños

En teoría, si todos en tu comunidad tienen sus vacunas al día, esto ayudará a proteger a tu familia. Esta es la razón: Para cada enfermedad infecciosa, un cierto porcentaje de personas en el área deben vacunarse para frenar los brotes. (Ese porcentaje varía dependiendo de la condición). Esto se conoce como inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño [herd immunity].

Pero si se produce un brote, quienes no se hayan vacunado tienen más probabilidad de enfermarse. Lo que significa que no puedes contar con la inmunidad de otras personas para proteger a tus hijos si no los vacunas.

