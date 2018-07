Una nueva amenaza para tus finanzas: Fraude en cuentas de telefonía celular

Los estafadores también puede tomar tu número telefónico existente y transferirlo a una cuenta falsa. Esta práctica, conocida como “portabilidad”, permite a los criminales utilizar tu número telefónico para tener acceso a tus cuentas bancarias, cuentas de retiro o hasta cuentas de llamadas criptodivisas o criptomonedas [crypto currency].

Tal vez ni siquiera te des cuenta de que está sucediendo. Cuando las instituciones financieras envían un código de texto de verificación al número telefónico asociado con la cuenta, lo que se conoce como una identificación de dos factores, este código se envía al dispositivo del criminal, no al tuyo.

Una vez que el número de teléfono celular es “portabilizado” a una nueva compañía telefónica no tendrás ningún tipo de servicio celular. A veces los consumidores que no realizan muchas llamadas o que no están constantemente conectados a sus teléfonos no se dan cuenta de inmediato cuando se ha cortado su servicio telefónico, dándole a los criminales tiempo de cometer fraudes.