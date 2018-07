Édgar Vivar, el ‘Señor Barriga’, está cansado de los maltratos

El actor se queja de su situación en Televisa

Uno de los personajes más impor­tantes de la exitosa serie de “El Chavo del 8”, es Édgar Vivar, por años fue de los actores consentidos de Tele­visa; con el tiempo ha enfrentado al veto de la empresa, misma que por años no lo contrataba, hasta hace unos meses entró a la telenovela “La jefa del campeón“. El actor revela es­tar descontento con el trato que ha vivido en la televisora de San Ángel.

“Durante años he estado en una lista de no contratables en Televisa, ahora estoy en la novela pero con una participación pequeña. Hasta la fecha no tengo gafete, ahora entro con mi INE como cualquier visitante, y sí degasta un poco esta situación, al final con o sin veto, hay oportunida­des de trabajar en otros lados”, dijo.