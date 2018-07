Exámenes de la visión gratuitos para niños en el este de Los Ángeles

Los padres de familia que no puedan llevar a sus hijos a una de las clínicas móviles se les anima que vayan a una de sus tres localidades: Echo Park, Este de Los Ángeles y Hollywood

Como parte de un esfuerzo para que los niños de bajos ingresos reciban atención de la vista sin importar estatus migratorio o seguro médico, los centros de Salud QueensCare en colaboración con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) están ofreciendo servicios de la visión y lentes gratis durante el verano.

La doctora Esther Chen, oftalmóloga con QueensCare, dijo que las clínicas móviles han estado activas desde finales de los años 90. Las clínicas se instalan durante el verano en escuelas que reciben almuerzos a precio reducido, puesto que esto marca el estado socioeconómico de los asistentes.

“Usualmente son las áreas como el sur de Los Ángeles, el este de Los Ángeles y Mid-City”, dijo la doctora Chen.

Hasta el 31 de julio la clínica móvil esta en la escuela intermedia Griffith del este de Los Ángeles. Se espera atender alrededor de 250 niños durante este tiempo.

Chen dijo que muchas veces los niños no saben que no pueden ver bien y creen que eso es normal. No obstante, este problema los afecta principalmente en su educación.

La señora Lina Carrasco tiene tres hijos, de 18, 13 y 8 años, y dijo que para ella fue una alegría recibir la ayuda de los exámenes de la visión puesto que recientemente sus hijos perdieron los beneficios del Medi-Cal.

“Una vez pasando por la clínica vi que estaban los servicios gratuitos. Hice la cita y me la dieron bien rápido”, relató Carrasco. “Se me hace muy bien porque ya tienen un año que no habían recibido examen de los ojos para sus lentes. Los dos mayores usan lentes pero me dijeron que trajera al chiquito también para que se haga el examen”.

Estigmatismo

La doctora Chen dijo que las razones de la pérdida de la vista varían, pero entre las más comunes esta la genética y últimamente el excesivo uso de aparatos electrónicos.

“Hemos visto un incremento de niños visitantes desde que se hizo accesible la era digital”, dijo la doctora. “Estamos viendo más niños con problemas de vista de cerca”.

Sin embargo, la doctora recalcó que es muy importante que los menores utilicen sus lentes una vez que los reciben. Existe el mito, sobre todo en la comunidad latina, de que si un niño utiliza los lentes va a arruinar su vista aun más.

“Eso es mentira. Deben usar sus lentes” recalcó la médico.

Durante el verano se atiende a niños del tercero al 12 grado y pueden recibir el examen de la vista siempre y cuando hagan una cita previa. Una vez que se hacen el examen, los pacientes esperan de una a dos semanas para recibir sus lentes de prescripción.

Este servicio les ahorra a los padres entre $100 a $150 dólares por niño.

El programa de visión de QueensCare enfatiza que el examen gratuito es solamente para la prescripción de lentes y no reemplaza un examen ocular completo.

Para los niños con problemas más graves o especificas de su vision, se le recomienda que vayan directamente con un oculista.

Los padres de familia que por cualquier razón no puedan llevar a sus hijos a una de las clínicas móviles se les anima que vayan a una de sus tres localidades—Echo Park, Este de Los Ángeles y Hollywood—para hacerse exámenes de los ojos.

“No se les pide Medi-Cal, ni verificación de [estatus legal], solamente digan que quieren un examen para los ojos”, dijo la doctora.

Para los interesados en hacer una cita para sus hijos en le clínica móvil pueden llamar al (213) 915-5237.

Para saber más acerca de los servicios de los centros médicos QueensCare visite QueensCareHealthCenters.org