El auto volador de Aston Martin sigue creando expectativas

El concepto creado por Aston Martin parece un parteaguas en la idea de los autos voladores

La llegada delVolante Vision Concept, creación de Aston Martin que pretende dominar los cielos con este sistema de transporte utilitario volador, sigue manifestando una gran expectativa entre la gente.

La idea de cubrir distancias como la existente entre Boston y Nueva York en apenas una hora en lugar de las más de cuatro horas necesarias en un automóvil común, han generado grandes esperanzas.

Este vehículo que según Aston Martin sería capaz de levantar el vuelo de manera vertical, como si de un helicóptero se tratara ya es llamado “el deportivo de los cielos” y es que la marca británica no ha tenido empacho en llenar el proyecto de su toque tradicional: lujo y velocidad.

Capaz de volar a velocidades de 200 millas por hora, este ideal de taxi aéreo, ha puesto en capilla a otros servicios de traslado como Uber, Airbus e incluso a Google, cuyo fundador, Larry Page ha desarrollado su propia versión, el Kitty Hawk.

The Volante Vision Concept design has vertical take-off and landing (VTOL) capabilities and will be able to hit speeds of around 200 mph, meaning it “can go from the center of Birmingham to the center of London in about 30 minutes,” Aston Martin’s Simon Sproule told Reuters.

Con un diseño que recuerda de cierta manera los cazad de combate ingleses, algo logrado gracias a la asociación que realizaran con la Cranfield University, la empresa Cranfield Aerospace Solutions y el constructor de motores para aeronaves Rolls-Royce (no confundir con el constructor de autos).

El vehículo contará con inteligencia artificial capaz de evadir cualquier obstáculo, por lo que se habla de un nivel muy elevado de autonomía y que sería capaz de transportar de tres y hasta a cinco pasajeros en distancias de hasta 500 millas, claro que esto pasará en la próxima década.