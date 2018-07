Administración culpa a padres que “optaron” por dejar a sus hijos en EEUU

DHS sigue sin explicar cómo reunificará a niños con más de 400 padres que ya fueron deportados

WASHINGTON— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó este viernes que completó la reunificación de padres separados de sus hijos que cumplían los requisitos, y culpó a aquellos que “optaron” por dejar a sus hijos en EEUU, pero no ofreció un plan para ayudar a los centenares de padres que ya fueron deportados.

La Administración Trump ha intentado salir al paso de críticas de que tampoco cumplió con el segundo plazo que impuso el juez federal en San Diego (California), Dana Sabraw, de reunificar al resto de los más de 2,550 niños que fueron separados de sus padres en el marco de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur.

En el segundo plazo que venció ayer, las autoridades indicaron que ya habían reunificados a 1,442 niños adicionales con padres aún bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y otros 378 niños fueron puestos en libertad “por otras circunstancias apropiadas” y devueltos a sus padres en el interior del país o que están bajo custodia del DHS, o con otros familiares.

La Administración afrontó un primer plazo, del pasado 10 de julio, para reunificar a 103 menores de cinco años de edad, que cumplió con dos días de retraso.

Una portavoz del DHS, que pidió el anonimato, dijo hoy a la prensa que, para la mañana de hoy, la Administración “puede confirmar que hemos reunificados con sus hijos a todos los padres elegibles y bajo custodia de ICE”.

“La Administración continúa cumpliendo de buena fe con las solicitudes de la corte mientras protege la seguridad y bienestar de todos los niños bajo nuestro cuidado”, dijo la fuente.

La portavoz del DHS precisó que “algunos extranjeros adultos ilegales no son elegibles o disponibles para la reunificación hoy, incluyendo algunos que no están bajo custodia de ICE sino que están en el interior del país, en su país natal, o que optaron por no ser reunificados”.

“La Administración continuará haciendo todo esfuerzo por reunificar a adultos elegibles con sus hijos”, agregó la fuente, al insistir en que el gobierno reunificó a todos los que reunían los requisitos.

Preguntada por este diario respecto a los 711 padres que por ahora no recuperarán a sus hijos por distintas razones, la portavoz subrayó que, de éstos, un 17% o un total de 120, “son padres que optaron por dejar a sus hijos en EEUU”.

Según DHS, esa cifra de 711 que no son elegibles incluye a padres que tienen antecedentes criminales, están en cárceles locales o federales, están bajo tratamiento por alguna enfermedad contagiosa, ya fueron deportados, o se desconoce su paradero.

De los 711 padres citados por DHS, unos 431 ya fueron deportados.

En diversas llamadas telefónicas con los periodistas, funcionarios de la Administración Trump han querido machacar el mensaje de que muchos padres renunciaron a su derecho de ser reunificados con sus hijos antes de ser deportados.

“Los padres que regresaron a su casa sin sus hijos lo hicieron después de que se les dio una oportunidad de que sus hijos los acompañaran… no podemos obligar a un padre a que se lleve a su hijo”, afirmó ayer Matthew Albence, a cargo de las operaciones de deportaciones de ICE.

Albence señaló que muchos padres optaron por dejar a sus hijos en EEUU precisamente porque ya había invertido fuertes sumas para traerlos acá.

Pero grupos cívicos pro-inmigrantes en todo el país cuestionan los argumentos de DHS por considerar que es más probable que éstos fueron obligados a firmar documentos que no entendían.

La separación y ahora reunificación de padres ha generado un caos en la frontera debido a la descoordinación o mala comunicación de las autoridades federales, mientras activistas y líderes demócratas del Congreso exigen que el DHS ponga en marcha un plan para que los padres deportados puedan regresar a EEUU a reclamar a sus hijos e iniciar un proceso de asilo.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, Efren Olivares, director del programa de justicia económica del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP, por su sigla en inglés), dijo que muchos padres básicamente fueron “claramente engañados” porque pensaron que serían reunificados con sus hijos, o algunos firmaron sin entender los documentos.

Olivares atacó hoy la “falta de claridad” de la Administración sobre cómo determinó que los padres “no son elegibles”, y afirmó que grupos como el suyo han tenido que llenar el vacío creado por el gobierno.

TCRP está ayudando a 382 familias afectadas por la separación, de las cuales solo 76 han sido reunificadas y puestas en libertad por el gobierno, 34 están en dos centros de detención familiar en Karnes y Dilley, 65 siguen detenidas, y 7 fueron deportadas sin sus hijos. De éstas, TCRP pudo contactar a tres y ha iniciado esfuerzos para ayudarlas.

TCRP y otros grupos en todo el país, incluyendo de la Iglesia Católica, intentan ahora localizar a los padres deportados, una tarea que se dificulta porque muchos viven en zonas remotas en sus países de origen, y se requieren enormes esfuerzos de logística y coordinación, según Olivares.

El juez Sabraw ha convocado otra audiencia hoy con los abogados de la Administración y los de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que mantienen una demanda en el caso conocido como “Ms. L”, contra la separación de familias.

Se prevé que el juez exija a la Administración explicaciones sobre cómo reunificará con sus hijos a los padres que ya fueron deportados, o cuyo paradero se desconoce.