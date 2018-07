Si tu pareja nunca sube fotos en las que estáis juntos esta puede ser la razón

Con las nueva tecnologías nuestra forma de relacionarnos y mantener relaciones ha cambiado

Cuando se comienza una nueva relación todo son dudas. Medimos nuestro comportamiento al máximo puesto que no queremos que nada ponga en riesgo nuestra nueva situación emocional.

Por este motivo, lo que puede parecer sencillo resulta que no lo es tanto. Aunque todo fluya, aunque las dos personas estén tan a gusto que incluso hablen de presentar a los amigos y familia, a pesar de sentir que todo va bien, se encuentran obstáculos que pueden acabar con la relación.

De repente te das cuenta de que él no sube fotos contigo, que no vais a muchos lugares que os gustan por temor a encontrarse con conocidos. Sientes que en realidad te esconde de sus amigos y familia.

Seguro que piensas que está casado, pero no tiene por qué ser del todo así. Cuando tu pareja te esconde de sus amigos y su familia, nunca se aparece contigo en lugares en los que sabe que habrá alguien conocido y evita a toda costa que los demás se enteren de su relación, entonces hablamos de stashing, una tendencia recién descubierta más común de lo que creemos.

El stashing también se refleja en las redes sociales, si no lo has sufrido en persona, seguro que conoces a alguien que se queja de que su pareja nunca sube fotos de ambos para evitar que la gente “opine” de su relación. ¡Eso es!

El stashing genera sobre todo inseguridad en la persona que lo surfre, por la sencilla razón de que no se siente lo “suficientemente buena” para que su pareja la reconozca públicamente, así lo explicó el experto en citas Jo Hemmings para el Daily Mail.

«Pueden ser personas que no piensen en ti como una relación de larga duración, o que piensen que no eres lo suficientemente especial como para llevarte a su círculo de amistades».

Si bien una pareja no necesita, o no debería necesitar aprobación pública, las cosas deben ser consensuadas por ambas partes, ya que si uno de los dos sí incluye a su pareja en su círculo social y el otro se niega rotundamente a hacerlo, hay mala comunicación y un acuerdo que no se está cumpliendo (o haciendo, en primer lugar).

Todos necesitamos un tiempo de adaptación y puede que la persona sí te quiera realmente y apueste por la relación, pero si tu instinto te dice que no, tal vez deberías hacerle caso.

Al final todo se trata de respeto y tu te debes ese respeto antes de buscarlo en los demás. Si esa persona no llena tus expectativas, no te conformes y supera la relación.