Los hermanos que conquistan internet, ¡morirás de amor al ver las fotos!

Uno de los deseos de muchos niños es tener un hermano y puede ser frustrante cuando tras muchos intentos el embarazo no se produce

Mikey Marotta, de seis años, había estado rogando a sus padres, Jessica y Michael, tener un hermanito desde que tenía solo 3 años. Pero después de luchar con la fertilidad y tener un aborto involuntario en 2017, Jessica sabía que no podía hacer ninguna promesa.

“Simplemente le decíamos que tendría un hermanito cuándo fuera el momento d”, dijo Jessica a POPSUGAR.

Como el momento no llegaba, Jessica ya se había hecho a la idea de que no podía tener más hijos. Lo único es que no sabía cómo decírselo al pequeño Mickey.

Pero todo cambió cuando Jessica descubrió que estaba embarazada de un niño. Aunque ella y su esposo estaban muy nerviosos y emocionados, nadie se mostró más entusiasmado con la noticia que Mikey.

“Estaba tan emocionado de que finalmente estaba teniendo su hermanito”, dijo Jessica. “No podía esperar a que llegara y hablaba de todas las cosas que iba a hacer con él “.

Pero desafortunadamente para la familia Marotta, tener al nuevo miembro de la familia en casa les tomó más de lo esperado. El pequeño bebé, al que llamaron Jake, fue diagnosticado con restricción de crecimiento intrauterino, una condición rara en la que el bebé no alcanza un peso normal durante el embarazo, y nació a través de cesárea de emergencia en marzo.

Debido a que Jake nació prematuro, a Mikey no le permitieron abrazar a su hermanito hasta que cumplió 11 días. Pero la demora no impidió que Mikey se llenara de alegría, especialmente porque Jake tenía el pelo rojo como él. “Estaba muy emocionado, pero creo que estaba un poco nervioso”, afirma Jessica a PopSugar.

Afortunadamente, después de pasar 60 largos días en la NICU (unidad de cuidado intensivo para neonatos), finalmente llegó la hora de que Jake fuera dado de alta y llevado a casa.

“Se acurrucan todas las mañanas y a Mikey le encanta abrazar a Jake”, dijo Jessica. “Una de sus otras cosas favoritas es acostarse en el tapete de actividades con él y jugar”.

Las fotos de los dos hermanos han conquistado el corazón de todos en las redes sociales.