Luego de 20 años taquería en la zona de frontera cierra por quedarse sin trabajadores

Cierre de tradicional taquería por falta de personal desata el miedo en la zona fronteriza de San Diego.

Un local de una cadena de taquerías localizada en Otay Mesa, en el sur de California, se encontró ante el problema de la falta de “taqueros” experimentados y no le quedó otra que echar el cierre, ante la preocupación de los muchos amantes de este emblemático platillo.

La foto de un local de Tacos El Gordo con el cartel de “cerrado por falta de empleados”, en el sur del Condado de San Diego, se volvió viral en internet esta semana y desató toda clase de especulaciones, en un área donde los tacos son el pan de cada día y un socorrido salvavidas a toda hora.

Los internauta se preguntaban si el cierre fue a causa de una disputa laboral o si el local había sido objeto de una redada de las autoridades migratorias, pero lo cierto es que la razón fue la escasez de “taqueros” con la suficiente experiencia de preparar tacos en la “manera correcta” y a la velocidad necesaria, según dijo a Efe personal administrativo de la taquería.

La que ha sido la primera sucursal en EEUU de Tacos “El Gordo”, que empezó su actividad hace 40 años en la vecina Tijuana (México) y ahora tiene locales en el sur de California y Nevada, lleva un tiempo sufriendo la falta de taqueros experimentados y hace poco se vio obligado a redistribuir a los disponibles en sus otras sucursales.

Ello ocasionó que el local ahora cerrado, en principio de manera temporal, dejara de ofrecer cierto tipo de carnes, una situación que ya generó cierto malestar entre su clientela.

Pese a que durante meses colocaron anuncios en la radio y en periódicos locales, así como en las propias ventanas de las sucursales, no pudieron contratar ni un solo taquero, por lo que prefirieron cerrar antes de poner en riesgo la calidad del servicio, según explica Nora González, la contable de Tacos El Gordo.

Para que pueda reabrir se necesita “por lo menos ocho taqueros”, a un salario inicial de 15 dólares la hora y si bien recibieron solicitudes éstas consistieron en personas con experiencia en cocinas pero no en preparar auténticos tacos mexicanos.

Just another ⁦@realDonaldTrump⁩ tragedy. I’m not even joking…this is what happens when you can’t find enough qualified taco cooks. pic.twitter.com/1yiwJHhDhr

— Lorena (@LorenaSGonzalez) July 26, 2018https://platform.twitter.com/widgets.js