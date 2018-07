Hombre buscado tras robar Jack in the Box en Lakewood y atacar a trabajador

El ladrón robó la caja registradora y huyó, dejando a su paso un herido con una laceración en la cabeza

Las autoridades buscan a una persona que atacó a un empleado mientras robaba Jack in the Box en Lakewood el lunes temprano, para lo que recurrirán a cámaras de vigilancia.

Así, un hombre de unos 30 años intentó saltar a través de la ventanilla del Jack in the Box en Carson Street alrededor de las 2 a.m., según el Departamento del Sheriff de Los Ángeles. Cuando no pudo entrar, el sospechoso golpeó las puertas de vidrio cerradas y usó una varilla de metal para golpear a un trabajador en la cabeza.

El otro empleado en la tienda logró salir por la puerta de atrás. Entretanto, el ladrón tomó una cantidad desconocida de dinero de la caja registradora y huyó en una dirección desconocida.

El trabajador lesionado fue llevado al hospital con una laceración en la cabeza, pero se espera que se recupere.