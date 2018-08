CSUN usa un robot “con personalidad” para evitar perder a los estudiantes de primer año

CSUNny the Chatbot responde hasta 2,000 preguntas para guiar a los estudiantes

En Cal State Northridge, la tasa de derretimiento de verano es del 23 %; o sea, que la instituación perdió 1,523 estudiantes por el fenómeno el año pasado. Y es que el término “derretimiento del verano” se refiere a cuando los estudiantes de primer año que se han comprometido con un colegio o universidad no aparecen en otoño.

Para ayudar a solucionar este problema, los administradores han recurrido a la tecnología del CSUNny the Chatbot (pronunciado “Sunny”). La universidad dijo que es el primero en el sistema de 23 campus en usar un chatbot que está programado para guiar a los estudiantes el primer día de clase. Y estos parecen estar “más dispuestos a hacer las preguntas al bot que a los humanos”, dijo Elizabeth Adams, vicepresidenta asociada de estudios de pregrado en CSUN. “Saben que el bot no los va a juzgar por no saber cosas y no les gusta hacer llamadas telefónicas”.

CSUNny está programado para realizar y responder alrededor de 2,000 preguntas sobre temas que van desde los plazos de ayuda financiera hasta el mejor estacionamiento para estudiantes, hasta curiosidades sobre el campus de 60 años de antigüedad. “Va a bromear con ellos. Tiene un poco de personalidad“, explicó Adams. “Y esperamos que ayude a los estudiantes a sentirse más como CSUN es un lugar que se preocupa por ellos”.

El bot escribe una vez a la semana, pero hay personal humano listo para intervenir cuando se necesita un pensamiento más sofisticado en temas como la petición de un préstamo, el abandono del colegio, la depresión y el suicidio. Por el momento, la clase entrante se está divirtiendo con CSUNny: según Adams, cerca del 98 % de ellos eligió obtener textos del bot, y entre el 30 y el 60 % de esos estudiantes respondieron a los textos de CSUNny.

AdmitHub modeló CSUNny en función de un llamado asistente virtual o robot mascota al que se atribuye haber ayudado a reducir en un 22 % la tasa de derretimiento de verano en la Universidad Estatal de Georgia.