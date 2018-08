10 automóviles que alcanzan 200,000 millas y más

Casi todos los automóviles pueden llegar a 200,000 millas y más si estás dispuesto a gastar suficiente dinero en ello.

Pero no es necesariamente una buena idea. Es mejor comprar un modelo seguro y confiable y luego mantenerlo como corresponde: cumplir con los cronogramas de mantenimiento de su Manual del propietario, atender los problemas menores a medida que surjan y mantenerlo limpio.

Estos son los 10 automóviles, SUV, minicamionetas y camionetas sobre los que los participantes de la encuesta de Consumer Report declararon que alcanzaron más de 200,000 millas, calificados (en orden descendente) por el porcentaje de los que tuvieron cero problemas reclamados durante los últimos 12 meses.

El análisis compensa la popularidad de los automóviles entre los miembros de CR. Dicho de modo simple, estos son los automóviles con menos problemas, que han demostrado llegar hasta el final. Muchos de los demás modelos de nuestra encuesta llegaron a las 200,000 millas, pero necesitaron de importantes reparaciones para lograrlo el año pasado.

Los automóviles que deslumbraron en este análisis serían considerados automóviles usados en este punto. Para ayudar a los nuevos compradores de automóviles, hemos destacado los modelos de los últimos años a continuación. Te invitamos a hacer clic en las páginas de los modelos, donde encontrarás la información y los precios sobre los automóviles, tanto usados como nuevos.

Dado que hemos observado una amplia brecha de años en este análisis, ten en cuenta que los puntajes de las pruebas en ruta, la confiabilidad y otras calificaciones varían con el tiempo. Ya sea que estés por comprar un automóvil nuevo o uno usado, es sabio revisar las calificaciones en las páginas de modelos de CR, respecto del año del modelo específico que estés considerando.

Toyota Camry

El nuevo diseño del automóvil Camry viene con un estilo más elegante y de control ligeramente más ágil, a la vez que preserva su andar silencioso y confortable. Nuevamente, se postula como uno de los mejores Sedanes de tamaño mediano. Su posición más baja dificulta un poco más el acceso y los asientos traseros han perdido parte de su espacio. El motor estándar de 2.5 litros y 4 cilindros proporciona una amplia potencia y logra unas increíbles 32 mpg en total. También está disponible con un V6 de 3.5 litros. Ambos están unidos a una nueva transmisión automática de 8 velocidades que podría ser más ligera. El muy frugal híbrido LE logra unas 47 mpg en total, sin sacrificar el espacio del maletero. El sistema de infotainment Entune es capaz, pero carece de compatibilidad con Android Auto o Apple CarPlay. El equipo de seguridad estándar incluye una advertencia de colisión delantera y un freno de emergencia automático, pero la advertencia de punto muerto es opcional.

Lee la prueba de ruta completa del Toyota Camry.

Honda Accord

El automóvil Accord presenta 2 motores de 4 cilindros, de turbocompresión: El de base tiene 1.5 litros, el cual es compartido con el SUV compacto Honda CR-V y con el automóvil compacto Civic. El nuevo motor de 192 hp está unido a una transmisión variable continua (CVT), una combinación que, en general, no presenta interferencias y brinda una potencia adecuada. El motor de turbocompresión, de 2.0 litros, y de mayor nivel, ofrece 252 hp y una habilidosa transmisión automática de 10 velocidades, pero con un selector de cambios con botón pulsador no intuitivo. También hay disponible una versión híbrida. El nuevo sistema de infotainment es una enorme mejora e incluye perillas de sintonización y ajuste del volumen. Su control es receptivo y su andar, cómodo. El equipo de seguridad estándar incluye una advertencia de colisión delantera, freno de emergencia automático, advertencia de salida del carril y ayuda con el control del vehículo en el carril.

Lee la prueba completa en rutas del Honda Accord.

Toyota Prius

En nuestras pruebas, el automóvil Prius respondió con unas 52 mpg en general, una substancial mejora en comparación con la generación anterior de 44 mpg. Además, el nuevo automóvil se controla con más reactividad y anda de manera más confortable. Los medidores digitales coloridos dominan el tablero de control con amplia información sobre ahorro de combustible. El sistema de infotainment de pantalla táctil es bastante directo. La lógica del Prius siempre se ha tratado de eficiencia y gastos bajos de funcionamiento. El automóvil puede andar únicamente con electricidad, usualmente hasta 25 mph y el motor ahora es más silencioso al arrancar. Por el lado negativo, los asientos ofrecen un mero respaldo mediocre, los ruidos de los neumáticos son perceptibles y la posición más baja del automóvil convierte el subir y bajar en todo un desafío. La advertencia de colisión delantera y los frenos automáticos son estándares.

La versión enchufable, el Prius Prime, permite llegar a cerca de 23 millas con energía eléctrica y lleva 5 horas de recarga a 120 V.

Lee la prueba de ruta completa del Toyota Prius.

Honda CR-V

El CR-V es uno de los mejores modelos entre los SUV pequeños, gracias a su espaciosa cabina, su buen ahorro de combustible y su hábil control. El motor de base es de 184 hp, 2.4 litros y 4 cilindros y el deportivo EX y superiores, de 190 hp y 1.5 litros turbo. Ambos están unidos a una CVT que funciona correctamente. El ahorro de combustible es admirable, a 28 mpg, en total, respecto del EX. Su control es ágil y sólido; y su andar firme, estable. Los ruidos en la ruta están correctamente suprimidos y la cabina es silenciosa para su clase. Su interior es muy cómodo y espacioso, en especial el asiento trasero; aunque los asientos del LX básico tienen un menor soporte. Los modelos EX y superiores tienen un sistema infotainment estándar, de pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además del freno de emergencia automático y advertencia de punto muerto.

Lee la prueba de ruta completa del Honda CR-V.

Toyota Sienna

En lo que se refiere a minicamionetas, la Sienna es una opción lógica, pero no es muy atractiva para conducir. Anda de manera confortable y es silenciosa por dentro, pero su control no tiene brillo. Viene con un enérgico motor V6 de 3.5 litros, pero la nueva transmisión automática de 8 velocidades no cambia de manera tan suave, como sí lo hacía su versión anterior de 6 velocidades. No obstante, la transmisión ayuda a mejorar el ahorro de combustible en hasta 21 mpg, de 20. La versión con tracción en las 4 ruedas, la única minicamioneta así equipada del mercado, sacrifica 1 mpg. Los propietarios pueden guardar el octavo asiento en la parte trasera cuando no lo necesitan. La versión 2018 viene con advertencia estándar por colisión delantera, freno de emergencia automático, advertencia de salida del carril con ayuda para controlar el vehículo y control crucero adaptable.

Lee la prueba de ruta completa de la Toyota Sienna.

Honda Civic

El Honda Civic es un auto compacto con capacidad y sustancia. Su motor de base de 2.0 litros y el opcional de 1.5 litros turbo brindan ambos un buen ahorro de combustible con más potencia disponible gracias al turbo. La transmisión variable continua amplifica el ruido del motor de base; funciona mejor con el turbo. Su andar es confortable, su control, preciso; y su interior tiene un amplio espacio de almacenamiento. Sin embargo, la posición baja del auto implica que los ocupantes deben hacer acrobacias para subir y bajar. Además, los asientos delanteros carecen de soporte lumbar ajustable, lo que podría causar incomodidad. Descubrimos que el sistema infotainment del Honda es intuitivo en la mayoría de los modelos. La versión deportiva viene con 4 puertas y una puerta trasera que suma practicidad; mientras que la versión Si representa una ganga en rendimiento. La versión Type-R de 306 hp es de alto rendimiento, listo para la pista.

Lee la prueba de ruta completa de Honda Civic.

Toyota Corolla

El vehículo Corolla ofrece un andar confortable y tiene un interior espacioso, además de ser silencioso para ser un Sedán compacto. A su control le falta brillo, pero el auto se mantiene de manera segura en la ruta. La versión SE más deportiva tiene una suspensión más tirante, con un control marginalmente mejor. La CVT está bien cuando los conductores van despacio, pero puede generar ruidos fuertes del motor cuando pasamos a revoluciones más elevadas. El ahorro de combustible es excelente, a 32 mpg, en general; y el Corolla ofrece 43 mpg en autopistas. Por dentro, sus superficies acolchadas y cosidas contrastan con un número de piezas aburridas y de plástico duro. Las funciones exclusivas incluyen la conectividad estándar por Bluetooth, control automático del clima y una radio con pantalla táctil de controles simples. El asiento trasero es uno de los más espaciosos de la categoría. La advertencia de colisión delantera y el freno automático de emergencia son estándares.

Lee la prueba de ruta completa del Toyota Corolla.

Toyota 4Runner

Resistente y lista para sortear aventuras todoterreno, la camioneta 4Runner está por debajo de la mayoría de los SUV modernos. Su motor V6 de sonar brusco y 4.0 litros es potente y con un razonable ahorro de combustible. Pero su andar es inestable y su control, torpe. La carrocería se inclina de manera perceptible al tomar las esquinas; y su andar rebotado disminuye la confianza del conductor. Su peldaño elevado y su techo bajo dificultan subir y bajar de ella, además de afectar la postura de manejo. El espacio respecto del suelo es generoso; y las placas antipatinamiento debajo de la carrocería, estándares. El sistema a tiempo parcial 4WD incluye un rango bajo de servicio todoterreno resistente. Los controles son simples, con grandes botones y perillas, pero la pantalla táctil de la radio es relativamente pequeña. Viene un asiento opcional de la tercera fila y las ventanillas traseras retraíbles eléctricamente son útiles. El equipo de seguridad electrónico y moderno, tal como la supervisión del punto muerto y la advertencia de colisión delantera, no están disponibles.

Lee la prueba de ruta completa de la Toyota 4Runner.

Toyota Highlander

La camioneta Highlander está entre las mejores SUV de tamaño mediano y tres filas, con un deseable equilibrio entre un andar y control reactivos, y un generoso espacio interior. La tercera fila permite asientos para 8 si se lo necesita; siete si los compradores obtienen la segunda fila opcional de asientos para capitán; y se pliega fácilmente de manera plana para aumentar el espacio de carga. Su contundente motor V6 de 3.5 litros ahora está unido a una transmisión automática de 8 velocidades. Si bien esta transmisión nueva no es tan tranquila como la anterior de 6 velocidades, ha ayudado a mejorar el ahorro de combustible a 22 mpg en total. La versión híbrida logra unas 25 mpg en total. Los conductores se enfrentan a un extenso límite respecto de algunos controles, en especial, la pantalla táctil. El sistema Entune incluye una pantalla más grande, de 8 pulgadas. Su paquete integral de tecnología de seguridad, incluido el freno automático de emergencia, es estándar.

Lee la prueba de ruta completa de la Toyota Highlander.

Ford F-150

La camioneta más vendida de Ford viene con una carrocería toda de aluminio, lo que ahorra cerca de 700 libras en comparación con su antecesora de carrocería de acero. Las opciones del tren de potencia son: 3.3 litros V6, 2.7 o 3.5 litros turbo V6, y 5.0 litros V8, todos con caja automática de 6 velocidades. En el caso de la versión 2018, los motores V6 turbo de 2.7 y 3.5 litros y el V8 se agruparon con una transmisión automática de 10 velocidades. Ambos motores V6 turbo son silenciosos y naturales, y se prestan al autoacoplamiento. Su ahorro de combustible es loable. En nuestras pruebas, la versión de 2.7 llegó a 19 mpg en total; y fue sorprendentemente rápida desde 0 a las 60 mph. La cabina es muy silenciosa, pero su andar es rígido y con sobresaltos. Su control es pesado, pero la camioneta se mantiene segura. Recomendamos conseguir el sistema opcional infotainment Sync 3. La camioneta versión 2018 también viene con ayuda precolisión, con detección de peatones y control crucero adaptable. Pronto habrá versiones híbrida y de diésel.

Lee la prueba de ruta completa de la Ford F-150.