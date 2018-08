Cómo verificar las organizaciones caritativas que prometen ayudar a los niños inmigrantes

Muchos estadounidenses, conmovidos por los informes de noticias sobre niños inmigrantes separados de sus familias, están buscando formas de ayudar.

Eso ha llevado a un aumento de donaciones de caridad, a organizaciones establecidas, así como a esfuerzos de financiación colectiva (crowdfunding). Según los informes, una recaudación de fondos de Facebook para una organización caritativa con sede en Texas que brinda apoyo legal a inmigrantes recaudó $16 millones en solo unos días. Y CharityNavigator.org, que evalúa las organizaciones sin fines de lucro, informa que el tráfico a su sitio web se ha duplicado en la última semana.

Pero los eventos de alto perfil, como la crisis de inmigración o un desastre natural, aumentan el riesgo de que caigas en la trampa de un estafador.

“Siempre hay personas que buscan aprovecharse, especialmente cuando las personas dan donaciones por motivos emocionales”, dice Bennett Weiner, director de operaciones de BBB Wise Giving Alliance, a charity watchdog.

Otro riesgo es que puedas terminar donando a personas o grupos que tienen buenas intenciones pero que no han elaborado completamente su plan.

“Alguien puede solicitar juguetes o televisores para donar a una organización sin fines de lucro que se ocupa de niños, pero ni siquiera han comprobado si el regalo sería aceptado”, dice Weiner.

Cómo investigar o verificar una organización de caridad

Así que antes de hacer una donación, asegúrate de que tu donación se destine a una organización caritativa que la utilizará como lo deseas. Eso puede significar que te tomes el tiempo para hacer un poco de tarea antes de donar tu dinero.

“El regalo más rápido puede no ser la mejor inversión”, dice Rachel Hutchisson, presidente de la organización Giving Institute, un grupo de firmas consultoras y sin fines de lucro que respaldan la recaudación de fondos para fines benéficos.

Sigue estos pasos para encontrar una caridad noble.

Verifica con un grupo de control

Consulta la organización caritativa en uno o más sitios web que evalúan organizaciones sin fines de lucro, como CharityWatch, Charity Navigator y BBB Wise Giving Alliance. Estos organismos de control reúnen y analizan datos financieros y fiscales sobre muchas organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional y algunos grupos locales, para evaluar qué tan bien se rigen y si cumplen sus objetivos caritativos. Idealmente, quieres encontrar una organización caritativa que tenga altas calificaciones de los 3 grupos de control mencionados, lo que reflejaría un historial establecido para brindar asistencia.

Haz tu propia diligencia debida

Muchas organizaciones caritativas, en particular los grupos nuevos y organizaciones no lucrativas más pequeñas, no han sido evaluados por las agencias de vigilancia. Si estás considerando uno de estos grupos, sé cauteloso y haz tu propia investigación. Comienza con el sitio web del grupo, que debe proporcionar información sobre sus objetivos y sus logros. También debes ver los enlaces a los informes financieros de la organización caritativa y los detalles sobre su estructura administrativa, incluida la mesa directiva. “Si no encuentras esta información en el sitio web, eso debería hacerte recapacitar”, dice Weiner.

También debes consultar la declaración de impuestos de la organización caritativa, también conocida como Formulario 990, que es la presentación obligatoria del IRS para organizaciones sin fines de lucro. Si la declaración de impuestos no está disponible a través del sitio web del grupo, puedes buscarla en GuideStar, que recopila datos fiscales sin fines de lucro. Este formulario te dirá cuánto dinero recopila el grupo y cómo se gasta. También puedes llamar a las fundaciones comunitarias en el área y preguntar qué tan bien se desempeña la organización benéfica, dice Hutchisson.

Asegúrate de que la Misión se alinee a tus metas

Incluso si una organización caritativa tiene las mejores calificaciones y es popular en este momento, eso no significa que respaldará tu causa de la manera que deseas, dice Daniel Borochoff, presidente de CharityWatch. Si el grupo apoya a los inmigrantes, por ejemplo, ¿proporciona servicios legales o provee comida y refugio? Si estás buscando ayudar a los veteranos, ¿el grupo ayuda a las personas discapacitadas o a las familias de los muertos en acción?

Si te llama un vendedor telefónico, cuelga de inmediato

Con demasiada frecuencia, una organización caritativa, o un grupo que se hacen pasar por una organización caritativa, llamarán pidiendo donaciones. No respondas. “Una llamada telefónica no es suficiente investigación”, dice Larry Lieberman, director de operaciones de Charity Navigator. En su lugar, investiga la causa por ti mismo y dirige tu donación a las organizaciones más efectivas.

Nota del editor: la descripción del Giving Institute se ha actualizado para reflejar mejor sus actividades.