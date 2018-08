Cristián de la Fuente se une a ‘Reto 4 Elementos’, segunda temporada

La competencia extrema de Televisa y UniMas regresa en breve

En esta segunda edición de “Reto 4 Elementos“, Montserrat Oliver, con su inigualable talento y carisma, será nuevamente la encargada de guiar la lucha de los participantes por dominar los 4 elementos.

Una de las sorpresas de esta temporada, es que Montserrat, conductora de esta emisión, ha invitado a Cristián de la Fuente para que la acompañe a recorrer, junto con los equipos concursantes, los agotadores e intensos retos de esta competencia extrema.

“La primera temporada fue una experiencia muy intensa que me permitió demostrar la fuerza que tenemos las mujeres. Ahora que las pruebas de la competencia serán el doble de extremas, voy a estar acompañada por Cristián, quien además de ser un gran actor, es una persona que gusta de la intensa práctica deportiva. Cristián tiene el perfil ideal para dejar muy en alto al género masculino en esta emisión,” señaló Montserrat.

Sobre su incorporación a Reto 4 Elementos, Cristián comentó: “Cuando se me hizo esta invitación, no dudé en aceptar. Me encanta el programa, porque resalta la importancia del deporte y la competencia sana, aspectos que siempre han sido motores básicos en mi vida. Además, para mí será un placer trabajar junto a Montserrat. No me perdería esta experiencia por nada.”

“Reto 4 Elementos. Naturaleza Extrema”, segunda temporada, incorporará nuevos y sorprendentes desafíos, pistas renovadas, pruebas aún más extremas, novedosas dinámicas y un “Inframundo” que llevará el miedo a otro nivel.