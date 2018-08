Destrozan a oficial de ICE que dijo que centros de detención de niños inmigrantes son “campos de verano”

No para el repudio en las redes sociales para el alto oficial de ICE que dijo que las familias inmigrantes separadas en centros de detención se encuentra alojadas en lugares que asemejan “campamentos de verano”.

“Creo que la mejor manera de describirlos sería más como un campamento de verano”, declaró Matthew Albence, jefe de operaciones de ejecución y deportación, ante el Comité Judicial del Senado tras ser indagado por la senadora Mazie Hirono (D-Hawaii) que le pregunto sobre las condiciones de los centros de detención familiar.

La audiencia se convocó para discutir la política de administración de Trump que llevó a miles de niños inmigrantes a separarse de sus padres.

Se estima que 550 niños inmigrantes de los 2,500 separados de sus padres bajo la política de cero tolerancia de Donald Trump aún no se han reunificado. En un plazo establecido por la jueza Dana Sabraw, quien estableció los plazos originales para la reunificación familiar el mes pasado, la administración de Trump tiene hasta este jueves para delinear su plan de reunificación para los niños restantes. Más de 400 de estos padres inmigrantes ya han sido deportados de los EEUU sin su hijos.

Cuando la senadora Hirono presionó a Albence al preguntarle si él y otros altos funcionarios de inmigración permitirían que sus propios hijos permanezcan en estos “campamentos de verano”, Albence no contestó la pregunta, a pesar de haberse jactado del acceso las 24 horas, acceso los 7 días de la semana a agua, educación y recreación.

Desde entonces la furia y las criticas contra las palabras del oficial de ICE y la cuestinada política de separación familiar del presidente Trump no ha tenido tregua en las redes sociales, aun más después de conocerse la noticia del arresto de uno de los trabajadores de estos centros de reclusión de menores inmigrantes por haber abusado sexualmente de una de las menores inmigrantes.

. @ICEgov testified that the detention centers immigrant families are being held in are like “summer camps.” We know that’s not true. So I had a simple question for our witnesses– would you send your kids to one of these detention centers? pic.twitter.com/FGMNBh4AxI

En Twitter los internautas no le perdonan al oficial de ICE que haya usado el término “campamento de verano” para describir las realidades que enfrentan estos niños inmigrantes en estas instalaciones, la cuales comprenden desde ser abusados sexualmente, faltarles atención medica, recibir calmantes en contra de su voluntad y conocimiento, entre muchas otras anomalías que en nada se podrían comparar con un campo de verano.

Albence just called the detention centers “summer camps” & is claiming most parents volunteering to give their children up to the us. This is simply not true.

Went to the Jewish Museum in Rome and snapped a photo of a young man’s postcard to his mom from a Concentration Camp, with the translation.

I thought of it, this AM, upon hearing ICE described child detention camps as being like summer camp. pic.twitter.com/GNfXVvaOMQ

— Eric Schmeltzer (@JustSchmeltzer) August 1, 2018