Meme de la foto de Melania en en el jardín de la Casa Blanca revuelve las redes

Los seguidores de Twitter no tuvieron piedad con la primera dama

Una foto de Melania Trump de septiembre de 2017 en la que se ve inmaculada plantando y cosechando verduras en el jardín de la Casa Blanca con niños de los Boys & Girls Clubs of America mientras posa frentes a las cámaras de televisión se volvió viral esta semana.

Tal vez la responsabilidad la tenga Chrissy Teigen, modelo y celebridad de las redes quien ha sido una crítica ferrea de la administración del presidente Donald Trump y quien fue la primera en lanzarse con el meme este miércoles convertiéndolo en el nuevo favorito de las redes sociales.

these look exactly like my workout soles. because i work out as much as this chick gardens pic.twitter.com/s2mwLKRK7b — christine teigen (@chrissyteigen) July 31, 2018

La imagen muestra a Trump con una costosa camisa a cuadros de Balmain y zapatillas Converse totalmente limpias, con una pose poco natural mientras se dirige al White House Kitchen Garden que fundó Michelle Obama.

Los usuarios de Twitter aprovecharon la oportunidad para burlarse de la actitud totalmente “natural” de la primera dama, en otras palabras absolutamente artificial.

After looking at these photos of Melania and Donald Trump Jr., I feel most sorry for the photographer. pic.twitter.com/ozK65xBGHE — Chelsea Handler (@chelseahandler) July 31, 2018

Esta no es la primera vez que Melania Trump ha sido criticado por su atuendo de jardinería. Su camisa leñadora provocó gran indignación por su precio de $1,380 dólares cuando las fotos se distribuyeron por primera vez en septiembre pasado.

“Cuestiono la moral y la sabiduría de alguien que gasta $ 1K + en una camisa de jardinería que parece que se puede comprar en Target por <$ 20”, escribió un usuario.

— Twitlarious (@twitlarious) July 31, 2018