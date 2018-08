Una guía para transmitir la Copa Mundial 2018 por streaming para los que quieren cortar el cable

Con los fanáticos del fútbol en todo el mundo contando las horas hasta el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA el 14 de junio, ahora es el momento perfecto para decidir cómo vas a ver los juegos de Rusia, ya sea en la comodidad de tu casa o a escondidas en tu escritorio en el trabajo. Gracias a la proliferación de servicios de transmisión de reemplazo de cable en los últimos años, ya no es necesario un paquete tradicional de televisión por cable o satélite para ver a Messi, Ronaldo y Neymar en acción.

Llámala la Copa Mundial de los cortadores del cable.

En Estados Unidos, el Mundial de fútbol se va a transmitir en inglés en dos redes propiedad de Fox, la red de transmisión Fox y el canal de cable FS1. El torneo también se transmitirá en español en dos redes propiedad de Comcast, la cadena de televisión Telemundo y el canal de cable Universo, y Telemundo transmitirá la mayoría de los juegos.

Las 4 redes que muestran la Copa Mundial están disponibles en los principales servicios de reemplazo de cable, como DirecTV Now y Sling TV, que transmiten canales por cable a través de Internet.

Si anteriormente terminaste con el cable debido al aumento de las tarifas y te conformas con los servicios convencionales de transmisión como Crunchyroll y Netflix, este podría ser el momento de considerar uno de los nuevos servicios. Y si te preocupa cortar el cable porque eres un fanático de los deportes que depende de la televisión para ver juegos, estos servicios podrían ser la respuesta.

Las opciones se describen a continuación. En resumen, los servicios de reemplazo de cable generalmente cuestan entre $20 y $50 por mes y ofrecen acceso a una variedad de canales, como CNN, Food Network y HGTV. También los puedes ver en tu tele, por supuesto, usando un reproductor multimedia de transmisión como un Apple TV o un Roku si no tienes un televisor inteligente, pero también puedes verlo en tu teléfono inteligente o iPhone con Android. Eso no solo es conveniente para, por ejemplo, mirar un juego mientras estás en la oficina, sino que también es importante para el 28% de los estadounidenses que no tienen servicio de banda ancha en su casa y solo acceden a Internet a través de su teléfono inteligente.

A diferencia del cable o satélite, estos servicios no tienen el compromiso de un contrato largo, lo que significa que, si así lo deseas, podrías cancelar tan pronto como finalice el torneo. Estos servicios también ofrecen pruebas gratuitas de 7 días, lo que abre la posibilidad de ver todo el torneo de forma gratuita si estás dispuesto a pasar de un servicio a otro semana tras semana.

Antes de registrarte con cualquier servicio de reemplazo de cable, verifica que los canales que quieres estén disponibles en tu localidad: las ofertas pueden variar según el lugar donde vivas. También debes asegurarte de que el servicio funcione con tu dispositivo de transmisión.

Y si ya tienes una suscripción de televisión por cable, probablemente no estás atado al televisor en tu casa. Las aplicaciones de compañías como Spectrum y Xfinity permitirán que sus clientes transmitan los canales relevantes de la Copa Mundial en un dispositivo móvil.

Lo que sigue es una guía de los principales servicios de transmisión (de menor a mayor costo) que te pueden ayudar a ver la Copa Mundial este año. Después de todo, solo porque la selección nacional de Estados Unidos no calificó esta vez, no significa que tengas que perderte el evento deportivo más grande del mundo.

Sling TV

Disponibilidad de dispositivos: Android, Apple TV, Chromecast, iOS, Roku, Xbox, una elección de televisores inteligentes, web

Precio inicial con fútbol: $ 25 por mes

Cantidad de transmisiones simultáneas: 3

Sling TV tal como la conocemos hoy en día fue lanzada en enero de 2015, pero su historia es de 2013, cuando su empresa matriz, Dish Network, comenzó a experimentar con la transmisión de contenido internacional bajo el nombre DishWorld. Por $25 por mes, puedes obtener un paquete llamado Sling Blue que incluye Fox y FS1, lo que hace que esta sea la forma menos costosa para que los fanáticos en inglés la sintonicen.

Los fanáticos en español, sin embargo, pueden buscar en otro lado porque Universo cuesta $5 extra por mes y Telemundo no está disponible. (Ojo, hispanohablantes: tus opciones mejoran dramáticamente de aquí en adelante).

El soporte de Cloud DVR te costará $5 por mes e incluye 50 horas de almacenamiento.

DirecTV ahora

Disponibilidad del dispositivo: Android, Apple TV, Chromecast, Fire TV, iOS, Roku, web

Precio inicial con fútbol: $35 por mes

Cantidad de transmisiones simultáneas: 2 (o 3 por $ 5 adicionales)

Lanzada por primera vez en noviembre de 2016, DirecTV Now de AT&T lleva todos los canales que necesitarás para ver toda la Copa Mundial en inglés o español, aunque los hispanohablantes deben tener en cuenta que necesitarán obtener el segundo nivel más caro, llamado ” Go Big” para acceder a Universo. Este nivel cuesta $60 por mes.

DirecTV Now tiene un amplio soporte para dispositivos, con aplicaciones dedicadas para Android e iOS, así como aplicaciones para dispositivos de transmisión Amazon Fire y Roku. También hay soporte para Chromecast de Google, que envía (o “proyecta”) video a tu teléfono inteligente, tableta o computadora portátil para verlo en tu televisor de pantalla grande. No existen diferencias importantes entre las plataformas en términos de funcionalidad pura: no importa cómo elijas acceder a DirecTV, ahora también podrás ver Fox, FS1, Telemundo y Universo.

DirecTV Now también incluye un DVR en la nube, que te permite grabar hasta 20 horas (aproximadamente 10 juegos) para reproducir después. El servicio de AT&T también admite dos transmisiones simultáneas (se puede agregar una tercera por $5 adicionales por mes), que es útil aquí porque los partidos finales se realizan simultáneamente en Fox / FS1 y Telemundo / Universo. Un juego en tu teléfono inteligente con otro en tu televisor es el tipo de tareas múltiples que podemos apoyar.

Hulu con TV en vivo

Disponibilidad del dispositivo: Android, Chromecast, Fire TV, iOS, Nintendo Switch, Roku, Xbox, televisores inteligentes selectos

Precio inicial con fútbol: $40 por mes

Cantidad de transmisiones simultáneas: 2 (o ilimitadas por un adicional de $15 por mes)

Hulu agregó la transmisión de televisión en vivo a mediados de 2017, una propuesta contundente para las personas que ya se suscriben al servicio on-demand que presenta shows como “The Handmaid’s Tale”. Tanto la televisión en vivo como la transmisión on-demand se encuentran en la misma aplicación. Aquí encontrarás 3 de las 4 redes de la Copa Mundial, con Universo excluido.

Mientras que las redes de transmisión como Fox y Telemundo están disponibles en la mayoría de los mercados principales, Hulu recomienda que revises su sitio web (se te pedirá que ingreses tu código postal) solo para estar seguro.

El paquete básico de $40 incluye un DVR basado en la nube con suficiente espacio para 50 horas de programación, mientras que gastar $4 adicionales por mes aumenta esto a 200 horas. También obtienes dos transmisiones simultáneas con el paquete base, pero esto se puede aumentar a un número ilimitado de transmisiones al agregar el Unlimited Screens Add-On [un complemento de pantallas ilimitadas] por un costo adicional de $15 por mes.

YouTube TV

Disponibilidad del dispositivo: Android, Apple TV, Chromecast, iOS, Roku, Xbox, televisores inteligentes selectos

Precio inicial con fútbol: $40 por mes

Cantidad de transmisiones simultáneas: 3

YouTube TV, que se lanzó en abril de 2017, es el más nuevo de los principales servicios de reemplazo de cable, y ofrece una variedad de canales y un DVR en la nube ilimitado por $40 por mes. Es un buen negocio, especialmente porque incluye 6 cuentas de usuario (lo que significa que puedes tener favoritos, configuraciones y programas grabados distintos para ti, tus hijos y otros miembros de la casa) y 3 transmisiones simultáneas por subscripción.

YouTube TV incluye las 4 redes relevantes para la Copa Mundial: Fox, FS1, Telemundo y Universo. Y debido a que hay un DVR ilimitado basado en la nube, puedes grabar tantos juegos como deseas sin preocuparte por quedarte sin espacio. Si tienes la fuerza de voluntad para ver el juego completo, esto puede ser útil por lo temprano que comienzan algunos de los partidos, especialmente si estás en la costa oeste. (Desactiva las notificaciones [push] en tus aplicaciones de noticias y mantente alejado de las redes sociales por completo). Por otra parte, despertarse para ver a Francia contra Australia a las 3 a. m. PDT es parte de la magia de la Copa.

Y aunque YouTube TV se lanzó en solo unas pocas ciudades, el servicio ya está disponible en la mayoría de las principales áreas metropolitanas en Estados Unidos. En el sitio web de YouTube TV se puede encontrar una lista completa de las localidades compatibles.

FuboTV

Disponibilidad del dispositivo: Android, iOS, Fire TV, Chromecast, TV televisores inteligentes selectos, web

Precio inicial con fútbol: $ 45 por mes

Cantidad de transmisiones simultáneas: 2 (o 3 por $ 6 adicionales por mes)

FuboTV es una nueva empresa de streaming que se lanzó en enero de 2015 y enfocó sus primeros esfuerzos de marketing casi exclusivamente en los fanáticos del fútbol. Como tal, no sorprende que ofrezca todas las 4 redes de la Copa Mundial.

Sin embargo, el servicio ofrece una cantidad de redes no deportivas, incluidas AMC, HGTV, MSNBC y National Geographic.

FuboTV también incluye un DVR en la nube, con 30 horas de almacenamiento disponibles gratis y 500 horas por un costo adicional de $ 10 por mes.

Sony PlayStation Vue

Disponibilidad del dispositivo: Android, Apple TV, Chromecast, Fire TV, iOS, PlayStation 3 y 4, Roku, web

Precio inicial con fútbol: $ 45 por mes

Cantidad de transmisiones simultáneas: 5

Inicialmente disponible en un número limitado de mercados en 2015, PlayStation Vue de Sony se ha convertido en uno de los servicios de transmisión más robustos, ofreciendo más de 90 canales en el extremo superior. Y no, no necesitas una consola de videojuegos PlayStation para mirar, con Vue disponible en la mayoría de las plataformas más importantes, incluyendo Apple TV, Roku y Android e iOS.

Vue es una buena opción para los fanáticos de la Copa Mundial, con las redes Fox y Telemundo disponibles en el nivel de $45 por mes. Sony advierte que no todos los mercados tienen acceso a cada una de las redes de transmisión inalámbrica, por lo que es recomendable que verifiques con anticipación solo para estar seguro.

Universo requiere $5 por mes por el paquete adicional en español. Y, al igual que YouTube TV, Vue ofrece espacio generoso de DVR en la nube. Sony no pone un límite a la cantidad de programas que puedes grabar, pero el contenido se elimina automáticamente después de 28 días.