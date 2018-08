Video: Geraldine Bazán sorprende cantando ‘Amor Prohibido’ en el metro de la Ciudad de México

La actriz se quitó la pena e interpretó el popular tema de la fallecida Selena Quintanilla

Geraldine Bazán sorprendió a los usuarios del metro de la Ciudad de México, en especial a los que se encontraban en la estación “División del norte” ya que se encuentra un karaoke que usa el HT “Regálanos una canción” que actualmente se encuentra en funcionamiento.

La actriz cantó “Amor prohibido”,de Selena Quintanilla en dicha estación de la línea 3 del metro, en donde cualquier persona puede entonar sus canciones favoritas.

El karaoke se inauguró en octubre del 2017; y en el recorrido por las instalaciones, los usuarios se pueden encontrar con las imágenes de diversos cantautores como una forma de rendirles homenaje por su trabajo.

La exesposa de Gabriel Soto transmitió todo en el canal de YouTube que creó hace un año.

Al tomar el micrófono, Geraldine bromeó con los presentes al decirles:

“Por favor no se enamoren. Y no, por ahora no voy a grabar ningún tema”.

Mira el vídeo a partir del minuto 4:57: