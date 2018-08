Doctor de UC Irvine acusado de filmar secretamente a personas en su baño

Se cree que más de una docena de personas fueron filmadas en el baño del doctor Duc Minh Vu

Un médico del campus de Irvine de la Universidad de California fue acusado de filmar secretamente a personas dentro del baño de su casa, informó el viernes la Oficina del Fiscal del Condado de Orange.

El doctor Duc Minh Vu, de 33 años, está identificado en el sitio web de UC Irvine como instructor clínico en el departamento de neurología. Se le acusado de colocar dos cámaras ocultas dentro del baño de su casa en Orange, una que parecía ser un cargador USB negro y otra disfrazada como un reloj digital.

Se cree que más de una docena de invitados y compañeros de habitación fueron filmados en secreto por las cámaras. Una de las víctimas descubrió las cámaras el 5 de agosto de 2017 y llamó al Departamento de Policía de Orange, ante lo que el doctor Vu fue arrestado.

Dado que el doctor Vu solo enfrenta cargos pero no ha sido condenado, hasta ahora no ha tenido impacto en su licencia médica, dijo Susan Wolbarst, vocera de la Junta Médica de California: “Un cargo es una acusación, no es nada que haya sido probado”.