El rapero Shailock Goyri vuelve probar suerte en el ring como boxeador

El cantante se medirá a Eduardo Estrada en peso Welter

Ver la pelea de su mejor amigo mientras estaba de gira artística lo hizo cambiar el micrófono por los guantes.

Shailock Goyri regresa al ring este sábado para encarar su segunda pelea como boxeador profesional ante Eduardo Estrada en peso Welter, en el gimnasio multiusos del Parque San Rafael.

“Nitro”, como también se le conoce, lleva dos discos como rapero y 12 pleitos, 11 como amateur. Su debut como profesional fue el 9 de diciembre del año pasado, con un empate ante Sergio Becerra.

“El año pasado que estaba de gira, vi una pelea de Mikey García y al ver la emoción de esa pelea, me imaginé yo de 30 años diciéndole a mis amigos que fui boxeador y estoy aquí porque no quiero quedarme con la espinita de qué hubiera sido, llegaré hasta donde tope y espero que sea hasta lo más alto”, dijo el pugilista tapatío de 18 años.

“En la música estamos otro nivel que en el boxeo, tenemos mucha más experiencia, he sacado dos discos”.

El nombre de Shailock viene de un personaje de la obra de teatro El Mercader de Venecia, de Shakespeare, y el apodo de “Nitro” por nitrógeno, porque lo consideran imperativo, explosivo y rápido. Su hermano se llama Sherlock, por lo que supone que a su papá, Sergio Goyri, le gusta la literatura inglesa.

“Ni él ni mi mamá querían que fuera boxeador, cuando empiezo de amateur me iba a escondidas”, recordó.

Su preparación comenzó en febrero porque lo habían programado para pelear en mayo. Hizo sparring con Rafael “El Divino” Espinoza, Enrique “Kike” Bernache y Rafael Guzmán. Cerró su preparación en el gimnasio del “Canelo” Álvarez. Quiere ser campeón del mundo en dos años.

Jugó en las fuerzas básicas de las Chivas hasta los 11 años y a los 15 se fue a vivir a California, en donde trabajó de mesero.

“Me la he estado rifando desde muy joven y no porque mi papá no me apoye, sino porque me ha gustado salir adelante por mí mismo, si de por si tengo el estereotipo del hijo de Sergio Goyri, (pero) trato de no involucrar mi apellido en lo que hago”, comentó.