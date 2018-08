Pippa Middleton es una futura mamá muy deportista

La hermana de la duquesa de Cambridge recomienda la natación durante el embarazo

A diferencia de su hermana mayor la duquesa de Cambridge, que sufrió unas severas náuseas matutinas que le obligaron a guardar reposo durante casi todo el proceso de gestación, Pippa Middleton está disfrutando de un embarazo relativamente sencillo y sin complicaciones. Además, al no verse limitada por cuestiones de protocolo como sí es el caso de Catalina, ella puede hablar abiertamente de cómo está afrontando un momento tan especial.

Por supuesto, la hermanísima no ha podido resistirse a dar consejo e inspiración a otras mujeres para convertirse en un referente de estilo pre-mamá, como ya hizo por ejemplo de cara a los preparativos de su enlace o con cualquier otro acontecimiento de su vida personal susceptible de ser rentabilizado. En su columna mensual para la revista de los supermercados Waitrose -una de las muchas colaboraciones con marcas que realiza- se ha explayado acerca de cómo mantiene su sanísimo estilo de vida en su tercer trimestre.

Desde que se enteró de que estaba esperando su primer hijo con su marido James Matthews, Pippa ha renunciado a su pasión por correr y a cualquier actividad que suponga un esfuerzo extra para la zona abdominal, pero no por ello está dispuesta a dejar de lado sus entrenamientos cuatro o cinco veces por semana.

“Decidí tener iniciativa y modificar mi rutina habitual de ejercicios, ajustando el peso y la intensidad a lo que se sintiera bien para mi cuerpo”, apunta. “El fitness me proporciona energía y me ayuda a despejar la mente. Me encanta el subidón de endorfinas que experimentas al ejercitarte“.

La natación se ha convertido en el nuevo deporte favorito de Pippa, uno que no duda en recomendar a cualquier embarazada en vista de las maravillas que ha obrado en su caso. “Según van pasando los meses, te notas cada vez más pesada, pero al meterte en el agua sientes esa ligereza que acompaña al flotar, que calma y alivia tu cuerpo, compensa el peso creciente que tiene que soportar la espalda y ayuda a estirar las piernas“, explica encantada con su descubrimiento.