Kate del Castillo podría retrasar el regreso de ‘La Reina del Sur 2’

Un problema de la actriz podría hacer que se retrase la producción de la narcoserie de Telemundo

Kate del Castillo se encuentra grabando la segunda temporada de “La Reina del Sur” que Telemundo promete estrenar en el 2019. La serie es una de las más esperadas por los amantes de las narcoseries después de que la primera temporada quedara con un final inconcluso.

La producción de la serie tendrá locaciones a nivel internacional por lo que los tiempos están muy precisos y un problema de la estrella podría hacer que se retrasen las grabaciones.

En el podcast más reciente que realiza la actriz con su intima Jessica Maldonado, Del Castillo reveló que le volvió a salir un tipo quiste en el ojo, algo que ya se había operado hace algunos años.

“Literalmente me abrieron con bisturí todo el ojo por eso se me hace rarísimo que me vuelva a salir puesto que lo quitaron“, reveló Kate. “Era como un quiste dentro del ojo, en lugar de que me saliera fuera me salió adentro. Lo que sí me acuerdo es que me dolió tanto. Fue horrible. Yo no quiero que me hagan lo mismo“.

La también actriz de telenovelas como “La Mentira” y “Bajo La Misma Piel” dijo haberle avisado a la producción por si se le complica.

“Ya les dije a la producción porque sino al ratito se me empieza a notar porque esto no se va a poner mejor, va a empezar a crecer y a crecer y ya no voy a poder estar en pantalla. Un rollo porque si yo no trabajo se para la producción. Es terrible. No puedo ni siquiera darme el lujo de enfermarme“, añadió.

