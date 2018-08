Transporte en L.A. le devuelve la independencia a latinos de la tercera edad

El programa GogoAbuelito se ofrece en español y se ofrecen clases acerca de cómo usarl

Cuando un grupo que acude a un centro para personas de la tercera edad en Echo Park recibió hace algunas semanas orientación acerca de un servicio, similar al de un taxi pero que se ofrece a usuarios de 60 años o más, varios se animaron a inscribirse.

“Es mejor que el Uber o el taxi”, dijo María Lam, quien lleva varios meses utilizando este medio de transporte llamado GoGoAbuelito y que considera es “de bajo costo, rápido y seguro”.

“El año pasado vino el personal [del servicio] y nos explicaron cómo usarlo. Es muy fácil”, dijo la mujer de 76 años de edad quien asegura que este transporte le ha evitado tener que pedir favores de traslado a familiares y amigos.

“A mí me ha ayudado por ejemplo cuando he tenido problemas con mi salud. Me llevaron al hospital y cuatro horas después me recogieron sin problemas en el mismo lugar”, dijo Lam. “Para usarlo solo tienes que marcar un teléfono y si tienes dudas ellos te ayudan”.

GoGoAbuelito es un servicio intermediario que trabaja con los servicios de transporte Uber y Lyft, dijo Andrea Cabrera, supervisora de GoGoAbuelito en español.

“Les ayudamos a las personas mayores que no saben usar los [aparatos] electrónicos y pedimos el servicio por ellos”, dijo Cabrera.

Para utilizarlo los clientes deben registrarse ya sea por teléfono o por la web, anotando sus datos como nombre completo y dirección.

Ya cuando lo necesitan, solo tienen que llamar a un número de teléfono y su información sale registrada. Los creadores aseguran que el servicio es muy seguro y cuesta hasta 35% menos que un taxi regular.

Familiares son notificados

Teresa Castañeda, de 72 años, dijo que utiliza el servicio al menos dos días por semana.

“Me llevan al Costco, a Glendale, al panteón y me siento muy segura con ellos”, dijo la mujer, de origen mexicano. “Es bien fácil y ellos tienen el nombre de mi hija. Así que cuando yo pido el servicio ellos le dicen a ella el nombre del chofer, el número del carro y mi hija ya sabe en dónde estoy. No hay pierde”, aseguró.

“Esta opción es para que las personas de la tercera edad y sus familiares se sientan seguros”, dijo Cabrera.

“Cuando los registramos preguntamos si quieren poner a algún familiar para que sean notificados cuando piden el servicio”, dijo Cabrera.

Una vez que la persona de la tercera edad pide el servicio con GoGoAbuelito, este le manda una notificación al familiar que aparece en el récord.

Datos como a qué hora recogen a la persona, quién es el conductor, detalles de su auto y a qué hora llegó a su destino son recibidos por mensaje de texto o por email.

GoGoAbuelito es un programa piloto derivado a comienzos del año del ya existente GoGoGrandparent activo desde 2016.

Actualmente el servicio trabaja en más de 8,000 localidades de Estados Unidos para ayudar a los adultos de la tercera edad a vivir una vida más independiente.

La supervisora dijo que cuando comenzó a trabajar con GoGoGrandparent notó que había muchas personas que hablaban español y se sentían más seguros hablando con ella.

“Entonces sugerí agregar personal bilingüe para que comuniquen con personas [de habla hispana]”, dijo Cabrera.

El resultado, según indica, ha sido espectacular. Agrega que todos los días por lo menos hay de uno a cinco nuevos clientes de habla hispana utilizando el servicio.

En el condado de Los Ángeles, el servicio es vital puesto que hay un significante numero de latinos. De los poco más de 10 millones de habitantes en Los Ángeles, el censo estima que un 40% habla español y el 13% son personas latinas mayores de 65 años

GoGoAbuelito llegó para quedarse

Este servicio está activo como programa piloto con miembros del centro de personas mayores Saint Barnabas de Los Ángeles, con localidades en Echo Park, Hollywood y Mid-City.

Con el tiempo ha crecido, lo que ha demostrando la necesidad de servicios que ayuden a los adultos mayores que hablan español para satisfacer sus necesidades y no sentirse aislados.

Diana Velazco, trabajadora social en el centro Saint Barnabas de Echo Park, dijo que lo mejor es que el programa se ofrece a los miembros del lugar libre de costo ya que hay un fondo financiado por la ciudad.

“A los interesados les damos un crédito de 50 dólares y después se los incrementamos a 150 dólares para que los utilicen en tres meses”, dijo Velazco. “Después ellos son responsables de pagar sus servicios”.

Se estima que durante los próximos 15 años, el 20% de la población de Estados Unidos será mayor de 65 años. Muchas de estas personas llegaran a un punto donde no se sentirán cómodos manejando por sí solos y es aquí cuando el servicio de GoGoAbuelito o GoGoGranparent —para quienes hablan inglés— puede ser muy útil.

“Nos hemos dado cuenta que las personas que utilizan el GoGoAbuelito son más activos y se sienten a gusto usando el servicio después de las tres de la tarde o los sábados y domingos cuando van a la iglesia o a servicios de la comunidad”, añadió Velazco

Para saber más acerca del servicio o inscribirse llame al 1 (855) 464-6873 o visite https://gogograndparent.com/gogoabuelito