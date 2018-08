Su padre fue deportado y ella lucha por salir adelante para ayudarlo

El padrastro de Jaqueline Ochoa enfrentó la misma suerte poco después y también fue deportado a El Salvador

Jacqueline Ochoa recuerda que tenía unos 9 años de edad cuando su padre la llamó para decirle que estuviera lista a las 6:00 de la mañana porque la iba a llevar al parque.

“Yo pensé a las 6 de la mañana no hay gente en el parque”, recordó Ochoa, de 16 años. “Después manejamos como dos horas y es cuando vi que ¡el parque era Disneyland! Yo estaba muy feliz”, añadió con una sonrisa que le hace recordar ese momento como si fuera ayer.

“Fue la primera y la única vez que he ido a Disneyland”, aseveró la hija de madre salvadoreña y padre mexicano.

Antes de ese paseo, su padre la visitaba cada cierto tiempo. “Nos íbamos a comer o al centro comercial. Él era chofer de camiones y por eso no lo podía ver muy seguido”, dijo la joven.

Sin embargo, la dicha de una buena relación de padre e hija se fue disipando a finales del 2016 cuando Ochoa no sabía que ocurría, pero su padre ya no la llamaba ni la iba a visitar.

“La última vez que lo vi fue en septiembre de 2016”, dijo la joven.

La deportación

En enero de 2017 mientras Ochoa hacía compras con su madre, recibió una llamada de su padre.

“Me llamó para despedirse. Me dijo que se tenía que regresar a México”, relató. “Me quedé callada. Estaba enojada, no entendía por qué pasaba esto y por qué tenemos este sistema legal”.

Poco después la mamá de Ochoa le contó que desde mediados del 2016 su exesposo – cuyo nombre Ocho no quiso revelar- recibió una carta de deportación. Esto sucedió tras su intento por legalizar su situación.

“No hicieron bien [el trámite] y después mi papá recibió la notificación [de deportación] pero no me quisieron decir porque yo estaba en la escuela”, dijo Ochoa.

Su padre, cansado de esconderse de las autoridades de inmigración y después de vivir casi 30 años en el país, decidió regresar a su natal México sin apelar su caso.

“Él dijo que se iba a ir porque no quería luchar. Sabía que si lo hacia corría el riesgo de ser encarcelado como tres meses y después sería deportado de todas maneras”, dijo Ochoa.

Otra deportación

Ochoa, quien es estadounidense, dijo que conoce el complejo sistema de inmigración desde que tenía unos 5 años. En ese entonces su madre estaba arreglando su situación migratoria y tuvieron que salir del país.

“Yo me fui con mi mamá a El Salvador para esperar su residencia”, dijo Ochoa.

Años después enfrentó indirectamente la deportación de su padre y al poco tiempo la deportación de su padrastro, quien también era indocumentado.

“Él [padrastro] es de El Salvador y sí luchó por su caso, pero de todos modos lo deportaron”, dijo Ochoa, quien tiene un hermano de 11 años y dijo que extraña a su padre.

“Mi hermanito llora mucho y me pregunta por qué no esta aquí su papá. Esto que pasa no es justo”, dijo Ochoa.

Estos casos complejos mecanismos migratrios en lugar de debilitar a Ochoa la han motivado para querer estudiar leyes con énfasis en inmigración.

“Quiero ayudar a otras familias inmigrantes. Yo veo otros niños inmigrantes que están peor que yo. En YouTube se ven los videos donde los llevan a corte y les preguntan si tienen abogados”, dijo Ochoa. “Si yo que soy ciudadana no me ayudan, ellos están peor”.

Otro plan de Ochoa es legalizar a su padre después que cumpla el castigo de 10 años de prohibición de entrada al país.

Un problema común

Michelle Sifuentes, consejera académica del programa educativo Gear Up 4 LA – al cual asiste Ochoa dentro de la escuela STEM Academy of Hollywood – dijo que el tema de la inmigración es muy común en el plantel.

“Casi cada otro día vienen, si no son estudiantes son padres para hablar con nosotros y compartir sus historias relacionadas a inmigración”, dijo Sifuentes.

Ella y los demás consejeros se enfocan en escucharlos y aunque no pueden darles terapias psicológicas, sí pueden alentarlos para continuar luchando.

“Yo les comparto mi historia, mis padres fueron indocumentados por mucho tiempo y tengo familiares indocumentados. Eso hace que se sientan identificados”, dijo Sifuentes. “Después les pregunto cómo están ellos y algunos se sienten mas cómodos para hablar”.

Sifuentes dijo que los jóvenes que enfrentan el tema de la inmigración en sus hogares usualmente tienden a ser más distraídos.

“Ellos no solo piensan en la escuela, pero también ya piensan en el trabajo, en cómo van a ayudar a sus padres”, explicó la consejera.

Cuando el caso del estudiante es más complejo, los consejeros de Gear Up 4 LA se encargan de referirlos a los consejeros de la escuela para que puedan enviarlos con psicólogos.

Mantiene la comunicación

Por ahora Ochoa dijo que se enfoca completamente en sus estudios y trata de no pensar mucho en la separación con su padre. Cada dos o tres semanas intentan hablar por video chat de Facebook.

“Hablamos casi de noche porque es cuando él no esta en el trabajo y yo ya no estoy en la escuela”, dijo la joven.

Mientras tanto ella recomienda a jóvenes en una situación similar que no pierdan enfoque en su educación.

“Aunque nuestros padres no estén con nosotros en persona, siempre estamos en sus corazones”, dijo Ochoa.