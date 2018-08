“Es un monstruo”: hombre arrestado por iniciar el devastador fuego de Trabuco Canyon

Forrest Gordon Clark auguró que su zona ardería; poco después, todo el vecindario lo hizo, salvo su casa

Un hombre sospechoso de iniciar un incendio forestal que ha arrasado miles de hectáreas en el área de Trabuco Canyon ha sido arrestado, anunciaron las autoridades el miércoles.

El sospechoso, identificado como Forrest Gordon Clark, de 51 años, fue recluido en la cárcel el martes bajo la sospecha de dos cargos de delito grave de incendio premeditado, un cargo de delito mayor de aterrorizar y un cargo menor de resistencia al arresto, según un tweet del Servicio Forestal de EEUU.

“Este es un monstruo. ¿Quién saldría con poca humedad, viento fuerte y las temperaturas más altas en esta época del año e incendiaría intencionalmente el bosque?”, dijo Todd Spitzer, Supervisor del Condado de Orange y miembro de la junta ejecutiva de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, en una conferencia de prensa hoy, miércoles. “No se me escapa la ironía de que su nombre es Forrest Gordon Clark y literalmente ha destruido nuestro bosque”.

El sospechoso no ha confesado nada, dijo el jefe del batallón de la Autoridad de Bomberos Shane Sherwood, quien señaló que, aunque la prueba más fuerte que se tiene contra Clark radica en declaraciones de testigos, no hay ninguna que demuestre que comenzó el incendio. Eso sí, no se cree que él sea responsable de establecer otros incendios en el condado.

Clark fue arrestado después de haber enviado una amenazante carta advirtiendo que “este lugar ardería”, informó el Orange County Register el miércoles. Así, Mike Milligan, jefe de bomberos voluntario, dijo que Clark le envió correos electrónicos amenazantes la semana pasada, prediciendo en uno que la comunidad de Holy Jim ardería. Él llevaba más de una década viviendo en la zona; su cabaña fue la única de las 14 que permanecieron de pie después de que las llamas estallaran en el área. Por lo visto, estaba enfrentado con varios vecinos.

El martes, fotos tomadas por el Registro mostraron que Clark, aparentemente sin camisa, actuaba erráticamente frente a los agentes, y en un momento se quitó su única pieza de ropa, unos calzoncillos de camuflaje.

Todavía no se sabía qué provocó el Holy Fire el lunes por la tarde, y las autoridades están investigando su causa. El incendio creció a unos 6,200 acres en el Bosque Nacional de Cleveland el miércoles por la tarde, y desencadenó nuevas evacuaciones obligatorias y voluntarias durante el día. Las últimas estimaciones hablaban de sólo un 5 % de contención.

Mientras tanto, se espera que se presenten cargos contra Clark luego de que la Fiscalía del Condado de Orange reciba el caso, que se espera para la tarde del miércoles, según Susan Kang Schroeder, Jefa de Gabinete, quien anticipa que se presentarán los siguientes cargos en su contra: un cargo de incendio agravado con mejoras que afectó a múltiples estructuras; un recuento de amenazas criminales; y dos cargos de resistencia a un ejecutivo por medio de la fuerza o amenazas, los cuales conllevan una posible sentencia máxima de cadena perpetua.

“El incendio premeditado es un crimen terrible que destruye los sueños”, dijo Schroeder. “Incluso cuando la gente no está lastimada físicamente, podría destruir esa manta de bebé que tenías, que aún huele como a tu hijo” o ese retrato familiar de tus abuelos que se casan”.

Los registros de presos indicaron que el hombre estaba detenido bajo fianza de $1 millón de dólares en la Cárcel Central de Hombres en Santa Ana. Será procesado el jueves.