Video: ¿Esta actriz llamó violador a una expareja de Cynthia Klitbo?

Las actrices se encontraron en un evento y se respondieron a través de la prensa

Pleitazo el que se traen las actrices Cynthia Klitbo y Lilia Aragón; desde hace algunos meses se insultan y envían directas a través de la prensa. Cynthia le dijo corrupta a Lilia y ésta le respondió diciéndole que es una alcohólica y que una de sus exparejas resultó ser un violador:

“Es la primera vez que escucho una cosa de estas; tendrá que verlo con mi expareja, no sé qué decirte, me estás dejando helada. Hay juegos sucios y meter a los hijos dentro de estas declaraciones, mi hija es una niña que acaba de cumplir 12 años, creo que eso habla del nivel de enfermedad de una mente adulta, cuyo interés es perjudicarme”, declaró Cynthia, al escuchar lo que Lilia dijo.

Ambas asistieron a un evento de la Asociación Nacional de Actores, estuvieron a punto de encontrarse cara a cara, pero Cynthia no lo quiso así, prefirió evitar a toda costa a Lilia:

“Quedaron en que iba a venir, yo por mi la puedo ver en su oficina o a la mitad de la calle, pero con el carácter que tiene me puede ofender, y entonces sí se convierte en un pleito entre familias; no, a mí no me gusta jugar con el diablo”, platicó Lilia.

Al preguntarle sobre las supuestas declaraciones que dio en contra de Cynthia, Lilia Aragón se escudó:

“Muchas notas tienen que ver con sus relaciones, con que la hayan llevado al Torito ¿no? Yo no las invento. Ella ha tenido problemas con el padre de su hija, son declaraciones de ella que están en la prensa, no las digo yo”, finalizó.

POR: Benjamín Gómez