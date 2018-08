Devin Nunes y la grabación sobre Trump que lo compromente

El congresista deja claro que el presidente "está en peligro"

El republicano Devin Nunes, de California, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, urgió a sus congéneres a pensar estrategias sobre cómo mitigar su impacto de la investigación del fiscal especial Robert Mueller pone en peligro al presidente Donald Trump.

En un evento privado, en una recaudación de fondos a puerta cerrada para un colega, Nunes hizo el vínculo entre la indagatoria y el proceso electoral intermedio, ya que consideró que los republicanos deben mantener el control de Congreso.

En comentarios capturados en una grabación de audio emitida el miércoles por “The Rachel Maddow Show” en MSNBC, Nunes presentó las razones para preservar la mayoría.

El congresista puso de frente la actuación del fiscal general Jeff Sessions, a quien el presidente ha criticado por hacerse a un lado de las indagatorias.

“Si Sessions no vuelve a sumarse a la indagatoria, Mueller no dejará al presidente, no somos los únicos, que realmente estamos en peligro”, dijo Nunes en un evento para la representante republicana Cathy McMorris Rodgers de Washington. “Quiero decir, tenemos que mantener todos estos asientos… Si no mantenemos la mayoría, todo esto desaparece”.

Sessions dijo el año pasado que mantendría su distancia de las consultas relacionadas con las elecciones de 2016, debido a su papel en la campaña de Trump.

En 2017, el Comité de Ética de la Cámara anunció que abrió una investigación contra Nunes por revelar al presidente Trump información de investigaciones de inteligencia.