Madre de Meghan Markle se muda a Londres para proteger a su hija

DORIA RAGLAND CERCA DE SU HIJA. Se dio a conocer que la madre de la Duquesa de Sussex se mudará el mes próximo a Londres para permanecer cerca de su hija y conseguir la protección que tanto necesita ante la persecución mediática que los medios han puesto sobre ella. Aún se desconoce el barrio donde vivirá pero sin duda será mucho mejor a su casa de Los Angeles donde vivía en un barrio muy modesto. Mientras los gastos de la esposa de Harry corren a cuenta de la corona, muy probablemente Meghan se hará cargo tanto de la mudanza como de adquirir una propiedad para su madre así como de su manutención. Cabe recordar que la fortuna de Meghan ronda los 5 millones de dólares. Una buena noticia para la Duquesa de Sussex luego de la guerra que ha desatado su propio padre, Thomas Markle, contra ella. #royalty #royal #royals #royaltyreport #royalfamily #realeza #instaroyals #royalnews #meghanmarkle #duchessofsussex #doriaragland #london #royalfamily #royalhouse #royalmom #princeharry

